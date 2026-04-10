中租「zingala銀角零卡」策盟「夯客」 建構美業數位金流生態圈

中租控股（5871）旗下無卡分期領導品牌「zingala銀角零卡」，10日參加美業數位龍頭「夯客 （HOTCAKE）」主辦「美力派對」的年度盛事，共同展現雙方的消費金融實力與通路優勢，聯手打造「預約、體驗、付款」的一條龍服務，為台灣美業生態系注入成長動能。

zingala銀角零卡長期致力於建構多元生活支付場景，服務範圍橫跨電商平台、旅遊、百貨等多元領域，截至2026年3月，會員數突破177萬、合作商家數超過4.9萬家。在美業的合作版圖方面，已累計逾1.5萬家，範疇橫跨連鎖美髮美容產業，例如知名品牌「斯朵利」等業者。

zingala銀角零卡觀察，隨著經濟環境波動，消費者對於高單價服務的預算規劃日益謹慎，面對動輒數萬元的課程與療程，透過無卡分期大幅降低高品質消費的進入門檻，讓消費者無需受限於信用卡額度或一次性現金負擔，即可彈性規劃投資，實現「精緻生活、聰明消費」的理財方式。

夯客是專為美業設計的預約與會員管理系統平台，截至目前已協助超過4,000個品牌導入使用。zingala銀角零卡自2024年5月與夯客策盟至今，不僅為商家增加多元支付工具，更成功深度整合消費金融與美業生態系。藉由夯客精準的預約管理系統，雙方攜手解決美業商家轉型應用數位化的痛點，讓消費者在預約與支付的當下，即能同步完成資金配置。

除了滿足消費需求，zingala銀角零卡更成為美業人才進修與個人創業的強力後盾。對於有意投入美業職涯的創業者，初期往往面臨高額的學費、專業器材採購等資金壓力，透過zingala銀角零卡的彈性分期方案，創業者能獲得補充性資金起步，不再因前期預算限制而阻斷夢想，並能減輕創業初期成本的負擔。

對美業經營者而言，導入應用zingala銀角零卡可有效緩解傳統「預收帳款」的經營壓力，在面對競爭激烈的市場，透過zingala銀角零卡快速撥款的機制，商家能顯著改善現金流，同時降低高單價療程的成交難度，不僅助力數位轉型，更提升客單價並維繫會員黏著度，成為品牌營收翻倍的關鍵推手。

為慶祝「美力派對」在台北松山文創園區盛大舉辦，zingala 銀角零卡特別為夯客合作商家推出專屬福利。4月10日至12日活動期間，新用戶於zingala 銀角零卡攤位可免費抽購物金，針對前5名確定合作的新商家，提供獨家高額行銷贊助，協助品牌在抗通膨時代精準獲客，帶動業績成長。