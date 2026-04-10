一卡通iPASS MONEY 攜手摩斯漢堡、momo、全國電子、NET 使用支付享回饋

擁有超過700萬用戶的 iPASS MONEY 持續擴大生活支付版圖，宣布攜手多元通路夥伴，涵蓋餐飲、電商與家電消費場景，打造更完整的日常支付體驗。本次合作包含人氣速食品牌摩斯漢堡、台灣電商龍頭momo購物網，以及3C家電通路全國電子，讓用戶從外食、網購到家電採購，都能輕鬆使用iPASS MONEY完成支付並享多重回饋。

同時，iPASS MONEY 支付範圍延伸至服飾通路，使用APP至 NET 獨立實體門市，提供最高25%一卡通綠點回饋，進一步拓展日常生活應用場景。

iPASS MONEY 正式導入摩斯漢堡支付場景。為歡慶上線，自 2026 年 4 月 10 日至 4 月 30 日止， 於 APP 優惠券專區輸入代碼「我要吃摩斯」，即可領取 50 元優惠券。活動期間於摩斯漢堡門市（含臨櫃、自助點餐機、MOS Order APP）消費滿 188 元並使用 iPASS MONEY 付款，隔日即可兌換優惠券獲得 50 元儲值金回饋。

而 使用「一卡通 iPASS MONEY」APP 至 NET 獨立實體門市消費，最高享 25% 回饋，讓民眾在採買夏日新裝時省下大筆荷包。全國電子方面， 使用 iPASS MONEY 單筆消費滿 3,000 元，即可獲得 300 元優惠券。

此外， 使用 APP 支付享一卡通綠點 2% 回饋，綁定信用卡再享 3% 加碼。一卡通綠點 1 點等同現金 1 元，可用於折抵交通費與生活繳費。

即日起至6月底前，消費者使用「iPASS MONEY」成功繳納指定生活繳費項目費用任1筆，繳費當月使用iPASS MONEY消費總額加碼享一卡通綠點5%回饋（每人每月回饋上限100點，活動總回饋上限3,000萬點），連結指定銀行加碼再享最高15%回饋。

iPASS MONEY目前已廣泛應用於交通搭乘、日常消費、生活繳費與社群轉帳等多元場景，並持續拓展至更多通路，除了全台四大超商之外，更有Global Mall環球購物中心、微風廣場、CITYLINK、美廉社、星巴克、日藥本舖、台灣中油直營站、麥當勞、雞湯大叔、NET服飾、 Asia Yo 、amashop、天后闆妹及台灣大車隊等，全面串聯用戶生活。同時，iPASS MONEY亦持續深化跨境支付服務，於日本旅遊時，看到PayPay合作店家標示即可掃碼付款，讓海外消費同樣便利順暢。