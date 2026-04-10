聽新聞
0:00 / 0:00
兆豐保險推出「兆福店家」專案 每日保費最低不到22元
近期高雄發生食物中毒事件，並傳出業者未投保產品責任保險，引發社會關注。為了協助中小型店家強化風險管理，兆豐保險自2026年4月8日起推出「兆福店家」專案，整合公共意外責任保險、雇主意外責任保險、現金保險及產品責任保險四大保障，每日保費最低不到22元，即享低門檻、彈性規劃、一站購足服務，幫助店家強化營運韌性，並建立安心又完整的保障。
高雄春捲食物中毒案，傳出業者未投保產品責任保險，根據衛福部法令，食品業者須投保產品責任保險；若未依規投保，不僅可罰處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，一旦發生事故，業者還須自行承擔營運與財務壓力。為此，兆豐保險推出「兆福店家」專案，整合常見風險，提供一站式投保，兼顧完整保障與投保便利。
「兆福店家」專案整合四大保障，包括：第一，「公共意外責任保險」，可因應顧客於店內因環境或設施發生意外所衍生的賠償責任，分散突發事故帶來的求償壓力；第二，「產品責任保險」，涵蓋商品缺失導致消費者受損情形，降低食安與商品爭議對商譽與營運的影響。
第三，「雇主意外責任保險」，承保員工規模為1至20人之公司行號及店家，保障受僱人因執行職務發生意外事故致體傷或死亡，有助分散人事風險；第四，「現金保險」，涵蓋竊盜、搶奪、火災等造成之現金損失，維持營運資金穩定。
兆豐保險「兆福店家」採一年期設計，投保流程簡便，專案適用對象包含餐飲業（餐廳、小吃店、飲料店）、服飾與洗衣等生活服務業，以及五金、家電、汽機車材料行、文具及美容美髮等零售與服務業，每日保費最低不到 22 元，即可涵蓋多項營運風險，適合各類中小型店家依營運型態規劃，亦可依需求彈性擇項投保，讓業者在日常經營中更從容面對各類風險，經營更穩定、也更安心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。