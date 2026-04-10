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兆豐保險推出「兆福店家」專案 每日保費最低不到22元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

近期高雄發生食物中毒事件，並傳出業者未投保產品責任保險，引發社會關注。為了協助中小型店家強化風險管理，兆豐保險自2026年4月8日起推出「兆福店家」專案，整合公共意外責任保險、雇主意外責任保險、現金保險及產品責任保險四大保障，每日保費最低不到22元，即享低門檻、彈性規劃、一站購足服務，幫助店家強化營運韌性，並建立安心又完整的保障。

高雄春捲食物中毒案，傳出業者未投保產品責任保險，根據衛福部法令，食品業者須投保產品責任保險；若未依規投保，不僅可罰處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，一旦發生事故，業者還須自行承擔營運與財務壓力。為此，兆豐保險推出「兆福店家」專案，整合常見風險，提供一站式投保，兼顧完整保障與投保便利。

「兆福店家」專案整合四大保障，包括：第一，「公共意外責任保險」，可因應顧客於店內因環境或設施發生意外所衍生的賠償責任，分散突發事故帶來的求償壓力；第二，「產品責任保險」，涵蓋商品缺失導致消費者受損情形，降低食安與商品爭議對商譽與營運的影響。

第三，「雇主意外責任保險」，承保員工規模為1至20人之公司行號及店家，保障受僱人因執行職務發生意外事故致體傷或死亡，有助分散人事風險；第四，「現金保險」，涵蓋竊盜、搶奪、火災等造成之現金損失，維持營運資金穩定。

兆豐保險「兆福店家」採一年期設計，投保流程簡便，專案適用對象包含餐飲業（餐廳、小吃店、飲料店）、服飾與洗衣等生活服務業，以及五金、家電、汽機車材料行、文具及美容美髮等零售與服務業，每日保費最低不到 22 元，即可涵蓋多項營運風險，適合各類中小型店家依營運型態規劃，亦可依需求彈性擇項投保，讓業者在日常經營中更從容面對各類風險，經營更穩定、也更安心。

高雄 食物中毒 衛福部

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