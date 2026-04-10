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渣打銀外幣投資看好澳幣及人民幣 估澳幣年底站上0.75
今年外幣投資怎麼選？渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪看好澳幣及人民幣的升值機會。預估澳幣年底匯價上看0.75；人民幣匯率可望逐步來到6.75元的價位附近。
劉家豪分析，澳幣受惠於原物料價格及政策立場相對偏鷹，下半年可能再升息1~2碼，表現可望相對穩健，人民幣在中國大陸政策支持與美元轉弱趨勢下，預期將穩步走升。
劉家豪估聯準會下半年仍會採「預防性降息」1~2碼，主要因就業市場與薪資減弱所致。美元指數將從100點回落到96點；至於日圓方面，日本央行會偏鷹，預估下半年升息1~2碼，帶動日圓年底前回升，雖然日圓有升息利多，但高氏早苗的執政團隊是傾向日圓偏貶，日圓匯價160是警戒線。
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