新台幣周線收紅在望 外資匯入動能強勁

清明連假過後，新台幣匯價走勢轉強，以收盤價計，至9日止，已連續三個交易日升值，累計升值達2.24角，升幅0.7%。今早新台幣匯價以31.72開盤，再升2.8分，早盤已經不復見「31.8」字頭。本周新台幣周線可望收紅。

近期外資由匯出轉為匯出，成為推升匯價走升的主要動能。 昨天外資再買超台股318億元，新台幣匯價在亞幣中表現最強，當日升幅為0.12%，其他主要亞幣兌美元均呈貶值，日圓貶幅0.47%，韓元貶幅0.25%，星元貶0.12%，人民幣貶0.15%。

匯銀分析指出，近期整體盤面雖為雙向流動，但資金明顯偏向匯入，且主要集中於少數大型外資機構操作，對匯價形成關鍵影響力。相較之下，進口商與散戶則持續在低點承接美元，形成一定支撐。