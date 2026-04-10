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國票金第1季單季 EPS 0.25元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

國票金控（2889）昨（9）日公告3月自結盈餘，單月稅後純益約2億元，累計前三月稅後純益8.9億元，較去年同期增加4.9億元，年增幅達123.3%，每股稅後純益（EPS）0.25元，3月底每股淨值為12.81元。

從主要子公司獲利表現來看，國際票券部分，3月單月稅後純益約2.1億元，累計今年前三月稅後純益約7億元，年成長83%。國票金表示，主要是受惠美國聯準會自2025年以來累計降息3碼影響，國際票券的外幣債券資金成本下降，養券收益由負轉正並持續貢獻獲利，加上債券買賣斷操作獲利貢獻及股權業務收益提升。

另外，子公司國票證券也受惠於證券市場日均量大幅攀升及自營投資操作得宜，國票證券的經紀業務與自營業務獲利皆同步成長，國票證券3月單月稅後純益約1.4億元，累計今年前三月稅後純益約6億元，較去年同期成長224%。

不過，國票金另一子公司國票創投，則因持股評價利益較去年同期減少，加上海外轉投資事業國旺租賃仍呈現虧損，使得整體獲利較去年同期減少幅度較大。

先前國票金在法說會上也坦言，受到大陸經濟景氣下滑影響，近兩年國旺租賃的獲利動能處於｢熄火」，由於國旺租賃過去深耕大陸市場，客戶以當地中大型廠商為主，受到當地大環境不佳，一旦中大型客戶出現延遲還款，就會導致逾放比提高；目前公司也積極催收、呆帳提列或轉銷，讓逾期放款比率逐步降低。

國票金 降息 美國聯準會

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