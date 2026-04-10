玉山銀講座 教戰家族傳承

為積極落實政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」政策，玉山銀行8日於高雄資產管理專區（亞灣分行）舉辦「家業傳承 領航未來」專題講座，邀請國際通商法律事務所（Baker McKenzie Taipei）律師團隊，從法律實務視角切入，提供家族財富治理與傳承規劃深度洞察，展現玉山深耕高資產顧客、守護家族及企業基業長青的決心。

玉山銀行洞察中小企業從家族到企業需求變化，在政經情勢與稅制快速變動下，傳承議題已不再侷限於稅務成本考量，因此透過國際通商法律事務所律師與玉山專家團隊進行對談，以「全球地緣政治脈動下，家族資產規劃藍圖」為題解析家族資產配置的新思維，結合法律、稅務、跨境與銀行金流等實務，協助顧客重新審視資產配置，建構具備風險韌性的傳承架構。

隨著台灣企業全球化布局，隨之家族資產跨境與家族成員擁有不同國籍或居留身分，家業傳承規劃面臨高複雜性與跨域合規風險。透過實務案例說明跨境資產配置所涉及稅負與法律風險，提供可行的傳承工具與治理建議，協助提前布局、落實可執行的跨世代傳承方案。此外，玉山銀行日前與KPMG發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，深入探討全球經濟震盪、地緣政治風險與稅務環境變化下，高資產顧客的財富管理現況、配置策略與家族傳承需求。作為高淨值家族開啟一二代間的溝通與共識凝聚的鑰匙，更讓家族在負擔合理稅負成本的情況下，為後代存好應對世界變化的資本。

玉山銀行已於亞洲資產管理中心展開「家族辦公室」業務，結合玉山投信、玉山證券及專業外部夥伴，提供主動式顧問諮詢、一站式整合服務與家族永續溝通平台三大服務，涵蓋投資、稅務、法律及信託的跨領域專業，期盼以「客製化、整合式、永續性」之家族辦公室服務，陪伴顧客從家族到企業永續，擘劃跨世代傳承藍圖，成為高資產客群在跨境資產配置、家族治理與世代傳承上的最佳夥伴。