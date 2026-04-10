花旗銀榮獲財資九大獎項

國際金融雜誌《財資》（The Asset）日前公布2026年Triple A永續金融獎（Triple A Awards for Sustainable Finance 2026）得獎名單，花旗在台灣市場再度榮膺「最佳永續金融國際銀行」（Best Bank for Sustainable Finance），並同時獲頒「最佳國際企業及機構財務顧問」（Best Corporate and Institutional Adviser - Global）等共九項銀行顧問及交易獎項，展現花旗集團在台灣企業金融與投資銀行領域的深厚實力，以及持續獲得國際認可的領先地位。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示：「在全球經濟環境挑戰及不確定性加劇之際，花旗持續以國際視野與在地承諾，支持台灣企業拓展海外布局，走向世界舞台。花旗深信，我們在台灣的價值及使命不僅在於提供金融服務，更在於結合專業人才、前瞻策略與全球網絡，幫助企業提升營運韌性、加速轉型，強化台灣企業在全球市場的競爭力。」

憑藉遍布全球90多個市場的綿密網絡，花旗長期協助台灣企業掌握跨境商機，也積極支持國際企業來台投資。

花旗提供的服務範疇除涵蓋企業授信、外匯與現金管理等核心金融服務，亦透過全球平台整合跨境金流、貿易結算、全球資金池規劃及治理架構建議等多元需求，乃至投資銀行併購與資本市場籌資等領域，致力為企業提供更完整、靈活的金融解決方案。

花旗深耕台灣逾60年，今年花旗再度寫下亮眼成績，包括連續23年蟬聯《財資》「最佳永續金融國際銀行/最佳國際銀行」、連續11年榮獲「最佳國際企業及機構財務顧問」、連續九年獲頒「最佳國際併購財務顧問」、連續五年獲得「最佳股權籌資財務顧問」，以及連續三年榮獲「最佳商業銀行」等多項殊榮，再次證明花旗在台灣市場長期深耕所累積的堅實成果。