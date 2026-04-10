快訊

鄭習會今上午登場 鄭麗文：兩岸敵對狀態一定要結束

聽新聞
0:00 / 0:00

彰銀首季獲利 年躍增逾二成 純益52億元創新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰銀／提供
彰銀／提供

彰銀（2801）昨（9）日公布年3月自結合併稅前盈餘23.01億元，合併稅後純益19.55億元，月增22.91%，單月獲利維持良好成長動能，主要受惠於核心業務穩步提升，帶動整體利息收入持續提升，加上近期新台幣走貶挹注匯兌收益，帶動單月獲利較上月成長逾兩成。

彰銀3月合併稅後純益與去年同期相比，年增35.24%，主要反映各項核心業務動能同步增加，其中利息、手續費收入及投資收益等均呈現雙位數成長，收益結構持續優化。累計前三月稅後純益達52.21億元，年增26.27%，單月及累計獲利雙雙創下歷史新高，獲利表現強勁。

除獲利繳出亮眼成績外，彰銀近期在中小企業及跨境金融服務亦持續深化布局並獲得外部肯定。在支持中小微企業方面，透過信用保證融資及供應鏈金融機制，協助企業取得營運與轉型資金，榮獲「挺台灣出口供應鏈支持獎」及「青創、新創暨微型事業相挺獎」。

彰銀透過海外投資融資、貿易金融及跨境資金調度等多元服務，支持企業全球布局，於海外信用保證基金年度評選中榮獲「績優卓越獎」，展現其協助企業海外發展與推動跨境金融服務方面的重要角色。目前已獲核准設立澳洲雪梨、加拿大多倫多及馬來西亞納閩三處分行，以「新東向」與「新南向」為主軸持續擴大全球版圖。

馬來西亞納閩分行預計於今年開業，並同步於吉隆坡設立行銷服務處，深化東協區域金融網絡布局。

展望未來，彰銀將在既有穩健基礎上，持續優化資產配置與收益結構，深化核心業務動能，並以穩健獲利為基礎，全方位深化金融服務的包容性與永續性，致力成為亞太優質的國際金融好夥伴。

彰銀

延伸閱讀

最強前兩月！國銀大賺1,176億元 3月會變天嗎？

王座營收／第1季5.05億元、年增38.7％ 創單季歷史次高

台企銀、高雄銀首季獲利報喜 EPS分別為0.35元、0.2元

振宇五金營收／3月1.9億元、年增4.6%創同期新高 崇德店開幕邁向95店

相關新聞

國銀前二月放款暴增兆元 史上同期最大量

AI掀放款熱潮。據金管會昨（9）日公布統計，2月底國銀總放款餘額45兆8,721億元，前二月放款暴增逾兆元，寫史上同期最大量，主因企業搶搭AI商機、擴大備貨與資金需求，帶動放款急速成長，銀行獲利動能也同步升溫。

彰銀首季獲利 年躍增逾二成 純益52億元創新高

彰銀昨（9）日公布年3月自結合併稅前盈餘23.01億元，合併稅後純益19.55億元，月增22.91%，單月獲利維持良好成長動能，主要受惠於核心業務穩步提升，帶動整體利息收入持續提升，加上近期新台幣走貶挹注匯兌收益，帶動單月獲利較上月成長逾兩成。

國銀累計前二月稅前整體盈餘1,176億元 創高

金管會昨（9）日公布，2月國銀稅前盈餘507.6億元，月減24%，主因是2月適逢農曆過年，營業天數減少，累計前二月稅前盈餘1,176.3億元寫史上同期新高，年增17.6%，主因是利收、手收和投資收益等三大獲利來源同步走揚。

國票金第1季單季 EPS 0.25元

國票金控昨（9）日公告3月自結盈餘，單月稅後純益約2億元，累計前三月稅後純益8.9億元，較去年同期增加4.9億元，年增幅達123.3%，每股稅後純益（EPS）0.25元，3月底每股淨值為12.81元。

玉山銀講座 教戰家族傳承

為積極落實政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」政策，玉山銀行8日於高雄資產管理專區（亞灣分行）舉辦「家業傳承 領航未來」專題講座，邀請國際通商法律事務所（Baker McKenzie Taipei）律師團隊，從法律實務視角切入，提供家族財富治理與傳承規劃深度洞察，展現玉山深耕高資產顧客、守護家族及企業基業長青的決心。

花旗銀榮獲財資九大獎項

國際金融雜誌《財資》（The Asset）日前公布2026年Triple A永續金融獎（Triple A Awards for Sustainable Finance 2026）得獎名單，花旗在台灣市場再度榮膺「最佳永續金融國際銀行」（Best Bank for Sustainable Finance），並同時獲頒「最佳國際企業及機構財務顧問」（Best Corporate and Institutional Adviser - Global）等共九項銀行顧問及交易獎項，展現花旗集團在台灣企業金融與投資銀行領域的深厚實力，以及持續獲得國際認可的領先地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。