彰銀首季獲利 年躍增逾二成 純益52億元創新高

彰銀（2801）昨（9）日公布年3月自結合併稅前盈餘23.01億元，合併稅後純益19.55億元，月增22.91%，單月獲利維持良好成長動能，主要受惠於核心業務穩步提升，帶動整體利息收入持續提升，加上近期新台幣走貶挹注匯兌收益，帶動單月獲利較上月成長逾兩成。

彰銀3月合併稅後純益與去年同期相比，年增35.24%，主要反映各項核心業務動能同步增加，其中利息、手續費收入及投資收益等均呈現雙位數成長，收益結構持續優化。累計前三月稅後純益達52.21億元，年增26.27%，單月及累計獲利雙雙創下歷史新高，獲利表現強勁。

除獲利繳出亮眼成績外，彰銀近期在中小企業及跨境金融服務亦持續深化布局並獲得外部肯定。在支持中小微企業方面，透過信用保證融資及供應鏈金融機制，協助企業取得營運與轉型資金，榮獲「挺台灣出口供應鏈支持獎」及「青創、新創暨微型事業相挺獎」。

彰銀透過海外投資融資、貿易金融及跨境資金調度等多元服務，支持企業全球布局，於海外信用保證基金年度評選中榮獲「績優卓越獎」，展現其協助企業海外發展與推動跨境金融服務方面的重要角色。目前已獲核准設立澳洲雪梨、加拿大多倫多及馬來西亞納閩三處分行，以「新東向」與「新南向」為主軸持續擴大全球版圖。

馬來西亞納閩分行預計於今年開業，並同步於吉隆坡設立行銷服務處，深化東協區域金融網絡布局。

展望未來，彰銀將在既有穩健基礎上，持續優化資產配置與收益結構，深化核心業務動能，並以穩健獲利為基礎，全方位深化金融服務的包容性與永續性，致力成為亞太優質的國際金融好夥伴。