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國銀累計前二月稅前整體盈餘1,176億元 創高
金管會昨（9）日公布，2月國銀稅前盈餘507.6億元，月減24%，主因是2月適逢農曆過年，營業天數減少，累計前二月稅前盈餘1,176.3億元寫史上同期新高，年增17.6%，主因是利收、手收和投資收益等三大獲利來源同步走揚。
銀行局副局長張嘉魁說，累計前二月獲利大增，主要是受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，投資淨收益也增加，三大獲利來源同步走揚。
前二月國銀三大收益來源中，以利息淨收益1,260億元，年增16.3%成長動能最強，反映放款大增、推升利息淨收益；手續費淨收益660億元，年增14.7%；投資及其他淨收益17.7億元，年增3.4%。在三大支柱同步推升下，國銀整體淨收益達2,333億元，年增13.4%。
以獲利貢獻占比來看，前二月國內總分行賺853.3億元、貢獻占比72.5%最高，OBU、海外分行和大陸分行等海外市場僅占27.5%。
海外市場中，OBU與海外分行獲利各年增17.6%與8.2%，主要受惠降息、資金成本下降。
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