國銀累計前二月稅前整體盈餘1,176億元 創高

國際金融雜誌《財資》（The Asset）日前公布2026年Triple A永續金融獎（Triple A Awards for Sustainable Finance 2026）得獎名單，花旗在台灣市場再度榮膺「最佳永續金融國際銀行」（Best Bank for Sustainable Finance），並同時獲頒「最佳國際企業及機構財務顧問」（Best Corporate and Institutional Adviser - Global）等共九項銀行顧問及交易獎項，展現花旗集團在台灣企業金融與投資銀行領域的深厚實力，以及持續獲得國際認可的領先地位。

2026-04-10 02:10