快訊

鄭習會今上午登場 鄭麗文：兩岸敵對狀態一定要結束

聽新聞
0:00 / 0:00

國銀前二月放款暴增兆元 史上同期最大量

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
據金管會9日公布統計，2月底國銀總放款餘額45兆8,721億元。路透
據金管會9日公布統計，2月底國銀總放款餘額45兆8,721億元。路透

AI掀放款熱潮。據金管會昨（9）日公布統計，2月底國銀總放款餘額45兆8,721億元，前二月放款暴增逾兆元，寫史上同期最大量，主因企業搶搭AI商機、擴大備貨與資金需求，帶動放款急速成長，銀行獲利動能也同步升溫。

據數據顯示，2月單月放款大增5,687億元，累計前二月增加1兆516億元，雙雙刷新史上同期紀錄，且新增量已達去年全年四成，顯示資金需求明顯提前釋放，放款動能強勁延續。

進一步拆解結構，民營企業是本波放款主力。前二月民營企業放款增加5,368億元、貢獻逾半，政府機關增加2,755億元，個人放款增加1,870億元，呈現「民間主導、政府助攻」格局，顯示景氣動能仍由企業投資與營運需求帶動。

若從「用途別」觀察，動能高度集中在短期周轉需求。前二月周轉金貸款大增9,163億元，占整體新增放款比重高達87%，成為推升放款的關鍵引擎，反映企業在AI帶動下，優先強化備貨、採購與營運周轉。

銀行局副局長張嘉魁說，2月放款成長，有兩大主因，一、受惠AI應用發展，帶動民營企業備貨購料、推動產能營運資金需求持續成長，二是政府機關配合預算作業，有大額短期資金調度，進一步墊高整體放款量能。

金融圈指出，這波國銀放款動能有兩大特徵，一是由企業短期周轉需求主導，推升量能噴發，二是結合AI產業趨勢與政府資金調度雙引擎。

金管會昨日公布國銀存放款、獲利狀況。在資金來源端，存款同步走高，2月底國銀總存款餘額63兆9,433億元，月增5,137億元，前二月增加8,509億元，同寫史上同期新高，主要受企業貨款、投資款匯入及季節性因素帶動。

放款成長速度，更遠高於存款。2月放款月增1.26%，高於存款月增0.81%，帶動存放比攀升到71.74%的近九個月新高。存放比上升意味銀行資金運用效率提升，有助於銀行擴大利差與收益。

法人說，國銀放款動能是否續航，最大變數是中東地緣政治風險。若戰事降溫、全球經濟前景明朗，企業舉債與投資意願可望進一步回升，國銀全年放款動能仍具續航空間，並持續挹注銀行獲利表現。

金管會 國銀 銀行

延伸閱讀

最強前兩月！國銀大賺1,176億元 3月會變天嗎？

景美營收／3月0.71億元、年增56%創單月新高 愛德萬測試機機框出貨旺

景美科技3月營收創歷史新高 年季月三增齊揚

玉山金首季賺進百億元

相關新聞

國銀前二月放款暴增兆元 史上同期最大量

AI掀放款熱潮。據金管會昨（9）日公布統計，2月底國銀總放款餘額45兆8,721億元，前二月放款暴增逾兆元，寫史上同期最大量，主因企業搶搭AI商機、擴大備貨與資金需求，帶動放款急速成長，銀行獲利動能也同步升溫。

彰銀首季獲利 年躍增逾二成 純益52億元創新高

彰銀昨（9）日公布年3月自結合併稅前盈餘23.01億元，合併稅後純益19.55億元，月增22.91%，單月獲利維持良好成長動能，主要受惠於核心業務穩步提升，帶動整體利息收入持續提升，加上近期新台幣走貶挹注匯兌收益，帶動單月獲利較上月成長逾兩成。

國銀累計前二月稅前整體盈餘1,176億元 創高

金管會昨（9）日公布，2月國銀稅前盈餘507.6億元，月減24%，主因是2月適逢農曆過年，營業天數減少，累計前二月稅前盈餘1,176.3億元寫史上同期新高，年增17.6%，主因是利收、手收和投資收益等三大獲利來源同步走揚。

國票金第1季單季 EPS 0.25元

國票金控昨（9）日公告3月自結盈餘，單月稅後純益約2億元，累計前三月稅後純益8.9億元，較去年同期增加4.9億元，年增幅達123.3%，每股稅後純益（EPS）0.25元，3月底每股淨值為12.81元。

玉山銀講座 教戰家族傳承

為積極落實政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」政策，玉山銀行8日於高雄資產管理專區（亞灣分行）舉辦「家業傳承 領航未來」專題講座，邀請國際通商法律事務所（Baker McKenzie Taipei）律師團隊，從法律實務視角切入，提供家族財富治理與傳承規劃深度洞察，展現玉山深耕高資產顧客、守護家族及企業基業長青的決心。

花旗銀榮獲財資九大獎項

國際金融雜誌《財資》（The Asset）日前公布2026年Triple A永續金融獎（Triple A Awards for Sustainable Finance 2026）得獎名單，花旗在台灣市場再度榮膺「最佳永續金融國際銀行」（Best Bank for Sustainable Finance），並同時獲頒「最佳國際企業及機構財務顧問」（Best Corporate and Institutional Adviser - Global）等共九項銀行顧問及交易獎項，展現花旗集團在台灣企業金融與投資銀行領域的深厚實力，以及持續獲得國際認可的領先地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。