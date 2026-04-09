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台新證、元富證合併首日App卻卡頓！登錄異常金管會要查了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
券商整併首日即出包，金管會出手查核。圖／本報資料照片
券商整併首日即出包，金管會出手查核。圖／本報資料照片

券商整併首日即出包，金管會出手查核。台新證與元富證合併後，就發生App登錄異常，金管會已責成證交所進場調查，全面檢視系統整合與內控流程是否到位。據了解，證交所一周內查核報告將出爐。

台新證券與元富證券在4月6日完成合併後，4月7日首度交易，旋即傳出App卡頓、轉圈等情況，引發部分用戶反映使用不順。台新證券也在7日當天通報重大偶發，依規定需在16日前提書面報告。

證期局主秘王秀玲說，已接獲零星投資人申訴，雖整體件數不多，但券商交易系統穩定性屬監理重點，已要求全面釐清異常原因。

據初步了解，此次問題與後台系統採用元富證券架構有關，在流量集中下，出現負載壓力，影響前台登入與操作。

王秀玲說，金管會已請證交所派員進行查核，重點將放在兩大面向：一是檢視系統整併與壓力測試是否完備，是否存在測試不足問題。

二是檢視內稽內控程序是否落實，若確認有疏失，將依情節輕重裁罰。依規定，最重可處480萬元罰鍰。

在客戶權益部分，金管會已要求台新證券設置專人處理客訴與使用問題。官員表示，目前未見重大交易糾紛或爭議案件，若後續衍生下單異常等爭議，業者仍須負責處理。

金管會強調，券商合併涉及系統整合風險，壓力測試與上線前驗證至關重要，此案將作為後續監理重要檢視案例。

元富 金管會

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