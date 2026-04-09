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奧丁丁攜手Visa擴大合作 簽帳金融卡直接入金購買USDC穩定幣時代來臨

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱。圖／本報資料照片
奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱。圖／本報資料照片

區塊鏈科技業者奧丁丁集團9日宣布與金融數位支付業者Visa進一步擴大合作，將Visa Direct整合至OwlPay支付基礎建設。建立了以信任為基礎的簽帳金融卡對錢包入金通道，讓廣大消費者無須透過加密貨幣交易所，符合資格的美國簽帳金融卡用戶簽帳金融卡可直接入金獲取USDC穩定幣，擴展OwlPay系列產品的穩定幣入金能力 。

美國聯準會統計，美國有高達74%的消費者每月使用簽帳金融卡消費，每年有4.7兆美元的支付交易量。對許多消費者而言，購買USDC穩定幣的門檻不低，過去必須先在加密貨幣交易所完成開戶並存入資金，才能進行交易。此次整合打破了這道障礙，奧丁丁預期可為符合資格的用戶簡化入金流程，以簽帳金融卡直接入金即可完成USDC購買。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，穩定幣基礎建設已臻完善，但對多數人而言，入金關卡仍是一大痛點。將 Visa Direct整合至OwlPay，代表能將美國大眾日常使用的簽帳金融卡，直接接入數位美元的基礎建設。

該功能現已於奧丁丁全球穩定幣出入金基礎建設OwlPay Harbor正式上線。對企業與平台夥伴而言，最直接的效益在於無須自行建置獨立的交易基礎建設，即可立即為符合資格的美國用戶提供簽帳金融卡購幣服務。也就是說，只要在OwlPay Harbor啟用Visa Direct，合作夥伴旗下符合資格且持有美國簽帳金融卡的用戶，成為可隨時參與USDC交易的潛在用戶群。

在消費者端，符合資格的用戶可透過OwlPay Wallet Pro使用Visa Direct入金功能。OwlPay Wallet Pro為奧丁丁推出的非託管錢包，讓用戶直接掌控自己的數位資產。在錢包內綁定符合資格的簽帳金融卡，經過簡易的授權流程即可完成USDC購買，款項將依方案條件於結算完成後存入帳戶。

完成入金後，用戶可以USDC購買禮品卡，於美國各大零售通路消費，亦可轉帳至第三方平台，或經由整合結算管道進行跨境匯款，包含直接匯至符合資格的Visa簽帳金融卡、透過Circle Payment Network存入收款方當地銀行帳戶，以及於速匯金（MoneyGram）全球據點現金提領。

奧丁丁表示，旗下消費端跨境匯款應用程式OwlPay Cash將於後續階段整合Visa Direct入金功能。屆時，匯款用戶可在同一操作流程中，一次完成刷簽帳金融卡到完成跨境穩定幣轉帳。

隨著企業與消費端使用規模持續擴大，奧丁丁預期此Visa Direct支付路徑可望逐步帶動交易手續費營收成長。

奧丁丁 美國聯準會 加密貨幣 Visa 美國

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