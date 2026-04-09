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AI 掀放款狂潮！國銀前兩月放款暴增逾兆元創高 獲利同步起飛

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2月底國銀總放款餘額45兆8,721億元，前兩月放款暴增逾兆元，寫史上同期最大量。（本報系資料庫）
據金管會統計，2月底國銀總放款餘額45兆8,721億元，前兩月放款暴增逾兆元，寫史上同期最大量。（本報系資料庫）

AI掀放款熱潮！據金管會統計，2月底國銀總放款餘額45兆8,721億元，前兩月放款暴增逾兆元，寫史上同期最大量，主因企業搶搭AI商機、擴大備貨與資金需求，帶動放款急速成長，銀行獲利動能也同步升溫。

根據數據顯示，2月單月放款大增5,687億元，累計前兩月增加1兆516億元，雙雙刷新史上同期紀錄，且新增量已達去年全年四成，顯示資金需求明顯提前釋放，放款動能強勁延續。

進一步拆解結構，民營企業是本波放款主力。前兩月民營企業放款增加5,368億元、貢獻逾半，政府機關增加2,755億元，個人放款增加1,870億元，呈現「民間主導、政府助攻」格局，顯示景氣動能仍由企業投資與營運需求帶動。

若從「用途別」觀察，動能高度集中在短期周轉需求。前兩月周轉金貸款大增9,163億元，占整體新增放款比重高達87%，成為推升放款的關鍵引擎，反映企業在AI帶動下，優先強化備貨、採購與營運周轉。

銀行局副局長張嘉魁說，2月放款成長，有兩大主因，一是受惠AI應用發展，帶動民營企業備貨購料、推動產能營運資金需求持續成長；二是政府機關配合預算作業，有大額短期資金調度，進一步墊高整體放款量能。

金融圈指出，這波國銀放款動能有兩大特徵，一是由企業短期周轉需求主導，推升量能噴發；二是結合AI產業趨勢與政府資金調度雙引擎。

金管會9日公布國銀存放款、獲利狀況。在資金來源端，存款同步走高，2月底國銀總存款餘額63兆9,433億元，月增5,137億元；前兩月增加8,509億元，同寫史上同期新高，主要受企業貨款、投資款匯入及季節性因素帶動。

放款成長速度更遠高於存款。2月放款月增1.26%，高於存款月增0.81%，帶動存放比攀升到71.74%的近九個月新高。存放比上升意味銀行資金運用效率提升，有助於銀行擴大利差與收益。

法人說，國銀放款動能是否續航，最大變數是中東地緣政治風險。若戰事降溫、全球經濟前景明朗，企業舉債與投資意願可望進一步回升，國銀全年放款動能仍具續航空間，並持續挹注銀行獲利表現。

金管會 國銀

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