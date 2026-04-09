最強前兩月！國銀大賺1,176億元 3月會變天嗎？

台新新光金控旗下台新證券與元富證券在8日合併首日發生App系統問題以致客戶下單不斷遭登出，金管會證期局主秘王秀玲今指出，證交所已進行調查，調查報告將在下周三之前出爐。至於外界質疑合併前的系統整合，元富證券和台新證券是否有作好壓力測試？王秀玲表示，證交所會一併對此完成調查。

2026-04-09 17:50