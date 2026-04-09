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最強前兩月！國銀大賺1,176億元 3月會變天嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布，2月國銀稅前盈餘507.6億元，月減24%。圖／本報資料照片
金管會公布，2月國銀稅前盈餘507.6億元，月減24%。圖／本報資料照片

金管會公布，2月國銀稅前盈餘507.6億元，月減24%，主因是2月適逢農曆過年，營業天數減少；累計前兩月稅前盈餘1,176.3億元寫史上同期新高，年增17.6%，主因是利收、手收和投資收益等三大獲利來源同步走揚。

銀行局副局長張嘉魁說，累計前兩月獲利大增，主要是受惠放款成長帶動淨利息收入增加，股市上漲也推升財管需求，手續費收入擴大，投資淨收益也增加，三大獲利來源同步走揚。

前兩月國銀三大收益來源中，以利息淨收益1,260億元，年增16.3%成長動能最強，反映放款大增、推升利息淨收益；手續費淨收益660億元，年增14.7%；投資及其他淨收益17.7億元，年增3.4%。在三大支柱同步推升下，國銀整體淨收益達2,333億元，年增13.4%。

以獲利貢獻占比來看，前兩月國內總分行賺853.3億元、貢獻占比72.5%最高，OBU、海外分行和大陸分行等海外市場僅占27.5%。

海外市場中，OBU與海外分行獲利各年增17.6%與8.2%，主要受惠降息、資金成本下降，放款也成長，推升利息淨收益。但大陸分行獲利年減51%，主因是利息和投資淨收益減少所致。

銀行主管指出，3月受中東戰事衝擊，通膨升溫，即便美國延後降息有利支撐Swap收益，但資本市場動盪和企業資金需求續航，將成為影響國銀獲利動能強弱的變數。

金管會 降息 銀行

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