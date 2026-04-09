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玉山銀行連續6年蟬連富比士「全球最佳銀行」台灣銀行業第一

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國際知名財經雜誌富比士（Forbes）公布2026年「全球最佳銀行」(World's Best Banks)排名，玉山銀行以便捷的數位金融及優質的顧客服務體驗，獲得高度肯定，連續六年獲選為「全球最佳銀行」，也是富比士在台灣舉行此項評比以來最佳成績紀錄。

富比士是國際知名財經及投資專業媒體，成立迄今已超過百年歷史，與國際市場研究機構Statista合作「全球最佳銀行」調查，範圍涵蓋全球34個先進國家的54,000名消費者，選出410家最佳銀行。今年為第6度將台灣列入排行榜，訪問全台上千名顧客，問卷評比包括顧客信任度、滿意度、推薦度、數位金融、顧客服務、諮詢與專業深度及公平待客等面向。該評選採用顧客實際意見調查排名，具高度代表性與公信力。

玉山銀行在本次評比獲得最多受訪者推薦，在顧客信任度、推薦度、數位金融、顧客服務、諮詢與專業深度及公平待客等項目均獲得高度肯定，尤其在「數位金融」及「顧客服務」面向獲得高分，展現玉山長期以溫暖的服務結合創新的金融科技，持續優化顧客體驗的成果。

信任度一直是富比士調查中權重最高的類別，顯示顧客信任是與銀行往來的關鍵指標，同時，公平待客原則在各國的重視程度較往年提升，反映顧客對權益保障的重視。富比士同時指出顧客期待銀行展現更多元的面向，須在各方面皆有傑出的表現並均衡業務發展才更能獲得顧客信賴。

Forbes 銀行 玉山銀行

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