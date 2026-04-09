金管會打擊投資詐騙 近三年主動下架逾10.7萬件涉詐廣告

近年來網路投資詐騙手法層出不窮，為有效阻斷詐騙，金管會督導台灣證券交易所及證券周邊單位和三大公會等，導入AI科技即時下架網路投資詐騙廣告，自2023年4月起至今年3月止，累計已蒐報並下架10.7萬餘件涉詐廣告；此外，2024年9月至今年3月止，已透過數位發展部「網路詐騙通報查詢網」下架逾7萬件涉詐廣告，降低民眾受詐風險。

金管會證期局主秘王秀玲指出，防詐行動分為主動監測與協同網路詐騙查詢網下架，在主動下架的10.7萬餘件方面，金管會運用AI技術偵測多個網路平台的可疑投資詐騙廣告，並與警政署聯繫進行主動下架。

協同查詢網下架逾7萬件方面，證期局官員表示，該查詢網由數位發展部整合23個部會的資料，透過查詢網主動蒐集案件並依類型分派至相關單位，其中金融投資案由金管會負責下架，涵蓋臉書、谷歌、LINE等更多網路平台，範圍更廣。目前通常通報數量會大於實際下架數，由系統和人工查核，若涉及疑似詐騙公司遭誤判，可直接向金管會或透過數位發展部申請陳情，經查證屬合法業者則及時通知網路平台恢復廣告。

王秀玲提醒，詐騙集團常以名人或合法金融機構名義投放誘人廣告，常見話術如贈書、知識分享或免費資訊吸引民眾受騙，金管會呼籲投資人應提高警覺，善用165警政署防範詐騙專線與反詐騙集團諮詢專線（02-2737-3434），以及數位發展部查詢網進行資訊查核與通報，並務必透過合法金融機構進行交易，以保障財產安全。

金管會表示，未來將持續整合金融業與周邊單位資源，全面強化防詐機制並推動科技升級，全力打擊金融詐騙，共同守護民眾財產安全。