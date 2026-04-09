台股2月續創新高帶動銀行獲利大賺 放款與獲利雙創新高紀錄

金管會今日公布最新的國銀獲利及存放款統計，其中由於台股指數先前頻創新高，包括企業的理財投資需求也增加，再加上政府機關進行短期資金調度，使國銀在2月的周轉金單月就增加5306億，為周轉金的史上單月增量新高。

在獲利方面，國銀前二月獲利為1176.3億，創歷年同期新高，較上月同期增加175.7億，和放款上漲與股市上漲有關，因此帶動利息、手收、投資淨收益都有增加，海外分行獲利增加9.7億，大陸分行獲利則衰退5.1億元，主要來自於利息及投資收益減少。

銀行局副局長張嘉魁說明，國銀在2月放款成長5687億元，主要受惠於民企的購料備貨、支付貨款需求，企業理財資金等，以及AI需求熱絡，及政府機關配合預算作業進行短期資金調度的放款需求，其中政府機關的借款增加1745億元，今年2月增加放款5687億，為單月歷史次高紀錄，但為歷年2月最高紀錄，而銀行局統計顯示，113年7月增加6520億，是歷史單月成長量最高紀錄。

張嘉魁也說明，2月周轉金單月增加5306億，為史上單月增量新高，主要來自AI的運用發展，民營企業有購料及資金需求，還有包括企業的理財資金需求，以及政府機關的大額周轉金需求，統計也顯示，國銀的二月底存款增加5137億，和2月份貨款、投資款匯入及季節性因素都有關。

至於企業投資在2月減少78億，張嘉魁指出來自於美元對台幣匯率的影響（指2月台幣匯率持續貶值），導致銀行的放款因為客戶的提前還款而減少，張嘉魁也指出，這包括有借款戶基於資金成本考量而提前還款的美元相關併購聯貸案。