快訊

日職／林安可連10場上壘、中斷連9場安打 西武全場僅1安遭軟銀完封

保送民進黨？國民黨傳徵召這人空降選彰化縣長 縣黨部主委回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台股2月續創新高帶動銀行獲利大賺 放款與獲利雙創新高紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
台股2月續創新高帶動銀行獲利大賺，放款與獲利雙創新高紀錄。圖／本報資料照片
台股2月續創新高帶動銀行獲利大賺，放款與獲利雙創新高紀錄。圖／本報資料照片

金管會今日公布最新的國銀獲利及存放款統計，其中由於台股指數先前頻創新高，包括企業的理財投資需求也增加，再加上政府機關進行短期資金調度，使國銀在2月的周轉金單月就增加5306億，為周轉金的史上單月增量新高。

在獲利方面，國銀前二月獲利為1176.3億，創歷年同期新高，較上月同期增加175.7億，和放款上漲與股市上漲有關，因此帶動利息、手收、投資淨收益都有增加，海外分行獲利增加9.7億，大陸分行獲利則衰退5.1億元，主要來自於利息及投資收益減少。

銀行局副局長張嘉魁說明，國銀在2月放款成長5687億元，主要受惠於民企的購料備貨、支付貨款需求，企業理財資金等，以及AI需求熱絡，及政府機關配合預算作業進行短期資金調度的放款需求，其中政府機關的借款增加1745億元，今年2月增加放款5687億，為單月歷史次高紀錄，但為歷年2月最高紀錄，而銀行局統計顯示，113年7月增加6520億，是歷史單月成長量最高紀錄。

張嘉魁也說明，2月周轉金單月增加5306億，為史上單月增量新高，主要來自AI的運用發展，民營企業有購料及資金需求，還有包括企業的理財資金需求，以及政府機關的大額周轉金需求，統計也顯示，國銀的二月底存款增加5137億，和2月份貨款、投資款匯入及季節性因素都有關。

至於企業投資在2月減少78億，張嘉魁指出來自於美元對台幣匯率的影響（指2月台幣匯率持續貶值），導致銀行的放款因為客戶的提前還款而減少，張嘉魁也指出，這包括有借款戶基於資金成本考量而提前還款的美元相關併購聯貸案。

台股指數 金管會 大陸

延伸閱讀

南寶營收／3月23.9億元、年增17.4% 創同期新高

PCB 載板 CCL 再掀比價行情 金像電重返千元俱樂部提振信心

玉山金首季賺進百億元

精誠營收／3月46.27億元創同期新高 2025年現金股利擬配每股6元

相關新聞

台新及元富證券合併首日App系統出狀況 證期局說話了

台新新光金控旗下台新證券與元富證券在8日合併首日發生App系統問題以致客戶下單不斷遭登出，金管會證期局主秘王秀玲今指出，證交所已進行調查，調查報告將在下周三之前出爐。至於外界質疑合併前的系統整合，元富證券和台新證券是否有作好壓力測試？王秀玲表示，證交所會一併對此完成調查。

靜待美伊談判 台股震盪、新台幣貶轉升收31.748元

美國與伊朗預計本週末在巴基斯坦展開和平談判，但局勢依舊混沌，金融市場一日激情過後，今天重回震盪格局。股匯市小幅走揚，新台...

新台幣升3.7分 收31.748元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.748元，升3.7分，成交金額18.24億美元

避險資產失靈？戰火下金價重挫 渣打逆勢上調至5,750美元

渣打銀行首席投資辦公室發布2026年第2季全球投資展望，針對近期受美伊戰爭影響，大幅回檔的金價，渣打上調未來3個月及12個月目標價至每盎司5,375美元和每盎司5,750美元。

渣打銀看好金價後市 再上調目標價至每盎司5750美元

渣打銀行今年舉行第二季全球投資展望發表會，對於黃金價格，渣打持續看好，在地緣政治衝突的溢價推升下，渣打銀行也上調未來3個月及12個月目標價至每盎司5375 美元和每盎司5750美元；對於西德州原油（WTI）3 個月的預期價格，渣打銀行著眼於中東衝突造成的供應中斷僅為短期事件的假設，也上調至每桶75美元，但是提醒國際原油市場供應過剩的格局長期而言並未改變，戰事若緩解 ，油價隨時有回檔可能。

中東戰火引動盪！富邦產險辦研討會 解析黑天鵝與灰犀牛風險

全球經濟環境變幻莫測，近期爆發的美以伊衝突導致荷姆茲海峽面臨封鎖威脅，引發原油價格飆漲與全球供應鏈的劇烈重組，為協助保險經紀人及代理人夥伴掌握關鍵局勢，富邦產險近日於台北藝術新地標「富邦美術館」舉辦「國際經濟風險與趨勢研討會」，特別邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋博士解析2026年主要風險輪廓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。