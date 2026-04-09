靜待美伊談判 台股震盪、新台幣貶轉升收31.748元

美國與伊朗預計本週末在巴基斯坦展開和平談判，但局勢依舊混沌，金融市場一日激情過後，今天重回震盪格局。股匯市小幅走揚，新台幣兌美元收盤收31.748元，升3.7分，匯價連3升，台北及元太外匯市場總成交金額為27.005億美元。

美國總統川普昨天宣布雙方同意停戰兩週，金融市場群起狂歡，不過停火協議生效不到一天就出現裂痕，市場擔憂美國與伊朗剛達成的停火協議可能破局，轉為靜觀其變，等待週末於巴基斯坦舉行的談判。

外匯交易員直言，原本覺得美伊同意停火的消息，可以讓市場樂觀幾天，沒想到僅是一日行情。

中東局勢反覆，市場氛圍重回觀望。台股今天呈平盤附近震盪整理；台積電最後1檔急拉15元，率集中市場指數由黑翻紅，終場上漲99.78點，收在34861.16點。

新台幣兌美元今天以31.79元開盤，受到美元回升、外資雙向操作影響，呈現貶值，最低觸及31.835元，午後因外資匯入力道浮現，盤中最高升抵31.74元。

外匯交易員指出，新台幣先前在32元附近盤整好一陣子，如今匯價連3日升值，回到31.7至31.8元價位，預估有不少美元買盤待消化，短線先觀望中東局勢是否能往正面方向前進，如果沒有新的利空出現，或許有機會站穩此區間，但只要戰事還沒落幕，「也不會升到哪去」。

外匯交易員說明，中東戰事導致國際能源價格飆漲，已經對經濟、物價造成影響，通膨陰霾存在的情況下，美國聯準會暫時不會考慮降息，也就是說，原本期待聯準會降息、美元走弱、新台幣轉升的情境「最近都看不到了」，新台幣短期缺乏止跌回升的理由。