台新及元富證券合併首日App系統出狀況 證期局說話了

台新新光金控旗下台新證券與元富證券在8日合併首日發生App系統問題以致客戶下單不斷遭登出，金管會證期局主秘王秀玲今指出，證交所已進行調查，調查報告將在下周三之前出爐。至於外界質疑合併前的系統整合，元富證券和台新證券是否有作好壓力測試？王秀玲表示，證交所會一併對此完成調查。

元富證券與台新證券在合併之後為國內第四大券商，但昨日合併第一日卻傳出系統整合的問題，也造成客戶抱怨，客戶社群平台上所抱怨的問題，包括了無法下單、庫存顯示異常、交易資料看不見、App當機，證券分公司的電話打不進去，甚至有客戶反應，由於遭下單系統持續登出，導致當沖損失慘重，以及合併後下單會瘋狂轉圈圈或是跳出、當機這些現象發生。

王秀玲表示，今日元富證券與台新證券的App使用已無問題，但對於昨天為何會發生這種狀況，證期局還在進一步了解，對此，證期局在昨日第一時間已收到台新證券的重大偶發事故的通報，上述現象其中一個可能的原因，和原本為元富證券的客戶以為兩家證券合併了，就新下載台新證券App有關，是否還有其他的問題導致這類無法登入的況發生，證期局已透過證交所進行調查。