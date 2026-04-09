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避險資產失靈？戰火下金價重挫 渣打逆勢上調至5,750美元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪。聯合報系資料照
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪。聯合報系資料照

渣打銀行首席投資辦公室發布2026年第2季全球投資展望，針對近期受美伊戰爭影響，大幅回檔的金價，渣打上調未來3個月及12個月目標價至每盎司5,375美元和每盎司5,750美元。

黃金以往被視為最具代表性的避險資產之一，但是這次美伊戰爭發生之後，國際金價迅速回落，並在3月中跌破每盎司5,000美元關卡。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，市場原先預期戰爭發生，應該會推升金價，但是這次中東戰火開打之後，金價卻逆勢下跌，主要原因是金價面臨三大壓力。

第一、聯準會降息預期落空，第二、美元走強，美元指數升至100，第三、機構法人獲利了結。

劉家豪指出，近年來多國央行積極增持黃金，但中東戰火升溫，荷莫茲海峽被封鎖，造成油價飆升，各國為因應能源支出上升、外匯需求增加，短期內暫停購買黃金。

劉家豪說，近期常被客人問到，「如果油價持續高檔，新興市場國家央行是否會持續成為黃金賣家？」，他認為短期可能性存在，但是長期結構性不會改變，之前漲多不追價，但央行在相對低點時仍會重新布局黃金，隨之而來的則是ETF的資金也會重新回到黃金。

劉家豪表示，現在市場也發現，黃金除了戰爭與通膨時的避險功能之外，還提供比較好的流動性，甚至出現緊張情勢降溫，金價反而上漲的現象，顯示市場運作邏輯與過往已經不太一樣。

渣打 金價 美元指數 美伊戰爭 中東

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