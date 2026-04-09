凱基證券校園股神爭霸賽開跑 20萬獎勵助攻年輕世代

凱基證券積極推廣正確投資觀念，幫助投資新手進入市場，連續第三年舉辦「校園股神爭霸賽」，即日起至4月24日邀請全國大專院校學生報名，競賽分為個人組、團體組，總獎項高達新台幣20萬元。同時，為協助學生以更低門檻啟動投資，活動期間凡透過指定連結新開戶，即可享有「Uber/Uber Eats雙享券」抵用金500元，再享最高4,800元手續費抵用金等優惠，讓學生在模擬競賽之外，也能在日常生活中享受實用回饋。

有別於一般交易競賽，凱基證券校園股神爭霸賽不僅打造與台股市場行情即時連動的模擬交易系統，讓參賽者體驗真實市場脈動，同時貼心提供台股基礎入門、下單操作及選股觀念等影音教學，獲得學生族群好評迴響。中正大學經濟系陳同學表示，自己雖然尚未有台股交易的經驗，但在近年台股屢創新高，尤其2月加權指數突破3萬5千點後，明顯感受到身邊同學對投資的關注度提升，而看到此次活動及教學影片，覺得投資不再遙不可及，非財金科系也可以慢慢理解投資，便立即報名個人組競賽，並且找邀請同寢室同學一起報名團體組，彼此鼓勵透過競賽跨出投資第一步。

今年凱基證券校園股神爭霸賽以「零成本贏真獎金」為主軸，除提供總獎項20萬元的競賽獎勵外，同時規劃多項優惠，包含1.新戶及首次參賽者專屬獎金加碼機制；2.活動期間透過競賽網站指定連結新開戶，完成指定任務除可參加「新戶抽抽樂」活動，還可同時享有「Uber/Uber Eats 雙享抵用金500元」，搭配最高4,800元的手續費抵用金，總計最高回饋達5,300元；3.參賽者可申請「參賽證明」，競賽成績名列前十名(不分個人組或團體組)，還可獲得凱基證券「履歷優先審核」的機會，為未來職涯加分。

凱基證券持續落實普惠金融，透過校園股神爭霸賽的台股模擬交易機制，鼓勵年輕世代在零成本環境下累積投資經驗，認識市場風險，逐步建立正確的理財觀念，並為未來職涯發展奠定基礎，詳細活動內容請參考活動官網：https://kgis.tw/8u74gx。