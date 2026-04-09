聯邦銀攜手萬事達卡首發無磁條信用卡 指定通路最高11%回饋

聯邦銀行（2838）、萬事達卡9日共同發布新聞稿，宣布雙方將推出全台第一張無磁條萬事達卡－「聯邦M世界卡」，除了宣告萬事達卡在台灣信用卡正式邁入無磁條時代外，聯邦銀也對外宣布，10日正式推出「M世界卡」，包括海外可享實體與線上3%回饋無上限、國內旅遊交通指定通路最高享有11%回饋。

聯邦銀行M世界卡聚焦旅遊與日常消費全方位場景，「國內交通」主打高鐵、Uber等指定通路享6%回饋；更針對指定通路推出6大場景加碼回饋，包含航空、旅遊訂房、國內交通、AI與串流媒體、行程購票平台、旅行社等最高回饋累積可達11%；「海外消費」則提供實體與線上消費3%回饋無上限（含歐洲國家）。

為了慶祝M世界卡正式上市，在指定國家商戶如日本Apple pay充值Suica、韓國Olive Young與星巴克、泰國King Power免稅店等再提供最高12%加碼回饋，另外，因應國人海外旅遊高度需求，M世界卡提供機場貴賓室與機場接送等高端附加服務，同行旅客申辦附卡即可同享全球機場貴賓室禮遇，讓出國旅程更加舒適便利。

值得注意的是，M世界卡採用無磁條設計，為全台首張無磁條卡片，也宣告萬事達卡在台灣的支付卡片正式邁入無磁條時代。萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文指出，萬事達卡預計將於2033年前全面完成信用卡及簽帳金融卡無磁條化，目前已陸續於全球市場推行。

陳懿文指出，台灣消費者使用信用卡或行動錢包付款已成為日常，根據金管會統計，台灣2025年非現金支付交易筆數超過87億筆、交易金額達8.74兆元，皆年增超過5%。而這些實體交易大多透過感應式支付或掃碼支付完成，容易有資料外洩風險的磁條已不符合現今的支付安全需求，此次萬事達卡攜手聯邦銀行推出全台首張無磁條信用卡，不僅為持卡人帶來更便利且安全的支付體驗，也為支付卡片升級立下重要里程碑。

萬事達卡也表示，磁條技術於1960年代問世以來，支付科技不斷演進，磁條因儲存靜態資訊、易被側錄複製的安全風險而逐步被取代，如今晶片卡透過內建微處理器，在每筆交易中生成動態驗證碼，提供更高的安全保障，更結合NFC無線傳輸實現感應式支付，讓交易更加快速便利。萬事達卡數據也顯示，2025年全球感應式支付占萬事達卡交易量已超過75%，晶片與感應式支付已成為全球消費者的主流支付方式。

此外，生物辨識技術也逐步應用於支付領域，未來消費者在線上購物或實體商店結帳時，透過臉部辨識或指紋識別即可完成身份驗證與交易，進一步提升交易的安全性與便利性。

萬事達卡認為，從磁條、晶片、感應式支付再到生物辨識驗證，支付卡片的每一次革新都朝著更安全、便捷的方向前進；萬事達卡除了推動實體交易邁向無磁條化外，未來也持續以創新科技強化支付安全的防線。