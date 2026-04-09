保單外溢效果男性還是女性好？ 南山人壽解答

保單外溢效果，男性好還是女性佳？南山人壽分析外溢保單的保戶行為，願意參與健檢或提供健檢結果，取得保單現金回饋或保額增加的保戶，女性約占60%～65%，男性則只有35%～40%左右，但依據衛生福利部國民健康署（以下簡稱國健署）2017至2020年國民營養健康調查，20到64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，相當於4人中就有1人罹患代謝症候群，男性盛行率30.4%高於女性盛行率19.7%，顯示男性代謝症候群風險較高，但健檢意願度卻又低於女性。

高血壓、高血糖、高血脂、腰圍過粗、好的膽固醇不足，若五項中出現三項，即是罹患代謝症候群，國健署今年提醒國人，每年約有6.1萬人死於三高造成的相關疾病，約占總死亡人數的30%，顯示代謝症候群已成為國人健康首要大敵，若要打贏代謝症候群，國健署呼籲除了要均衡飲食及規律運動外，更要定期做成人健檢，可及早發現三高問題，及早治療或控制；據國健署2025年舉辦的逆轉代謝活動，逾5,000人參加，透過運動、健康飲食等行動，有7成參與者至少可以改善一項指標，近4成可以改善三項以上，甚至有715人可成功擺脫代謝症候群。

南山人壽在2020年推出的外溢保單，首創以5A指標作為回饋機制的依據，即一、男性腰圍小於90公分、女性小於80公分；二、血壓收縮壓小於130mmHg且舒張壓小於85mmHg；三、空腹血糖小於100mg/dL；四、三酸甘油酯小於150g/dL；五、高密度酯蛋白膽固醇男性大於等於40mg/dL、女性大於等於50mg/dL，依健檢結果的達標項目數，南山人壽提供現金回饋比率1%到10%，藉以提醒保戶注意腰圍、血壓、血糖、血脂、好的膽固醇等五項代謝症候群警戒指標。

據南山人壽內部分析顯示，願意提供健檢資料的保戶中，有50%是5A指標全數達標，24%是達到4A標準，即外溢保單的確達到一定程度的促進保戶健康功能，其中，這些願意提供健檢結果的保戶中，65%是女性，35%是男性，7成以上都集中在30到59歲，其中30到49歲占55%～57%左右。

另外，南山人壽亦有使用體位類型核驗增加保障額度的外溢回饋設計，在第一代的保障增額外溢設計中，以取得體位類型A++級為最佳，其次依序為A+以及A。其中，A++即各項健檢指標全數達標，可獲得最高的健康促進係數以供增加保障，其次的體位類型A+亦可享有保障增額回饋。後續隨著南山人壽健康險外溢保單化的推動，再推出更簡明區分A級與S級兩種體位類型的第二代保障增額外溢設計，其中各項健檢指標全數達標者體位類型為S級，可享有保障增額的外溢回饋。

依據南山人壽外溢成效統計顯示，第一代保障增額外溢設計中，願意體檢且取得A++體位的占比約近2成，A+體位則逾25%以上；主力第二代的保障增額外溢商品中，願意體檢且取得S級體位類型的占比達31%，從數據顯現，有相當比例保戶願意透過保障增額的外溢機制以產生健康促進或自我檢視效果。進一步觀察性別與年齡分布，願意參加體檢的女性占60%，男性則占40%，30~49歲也是占逾5成，若是30到59歲則是占7成以上，南山人壽兩種外溢回饋方式，都是女性參與意願明顯高於男性。

國健署表示，要對抗三高，定期健檢及健康管理至關重要，民眾應善用「成人預防保健服務」，現行30到39歲成人每五年可有1次免費健檢，40到64歲則是每三年1次，65歲以上每年可享有1次免費健檢，接受健檢時，民眾可簽署「同意書」，授權醫療院所將血壓、血糖及血脂等檢測數據，上傳到個人「健康存摺」內，透過手機「健保快易通app」或網頁版「健康存摺」就可隨時查詢歷年檢測紀錄，作為日常健康管理的依據。

南山人壽亦希望透過外溢保單獎勵機構，提醒保戶注意體況，在強化保障的同時，也協助保戶促進健康。南山人壽近期推出的「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」，強調74歲（不含）前採「定額給付」，74歲（含）以後提供「實支實付」保障，保單亦增加外溢機制，被保險人投保當時保險年齡達16歲（含）以上即可適用，在第二保單年度第八個月起至健檢通知單期限屆滿前，到指定醫療院所完成身體健康檢查，達到S級體位，第三保單年度起即可適用健康促進係數1.05，來增加保障。

南山人壽分析外溢保單保戶行為顯示，願意參與健檢或提供健檢結果者，女性高於男性。圖／南山人壽提供

南山人壽健檢型外溢保單回饋機制。資料來源／南山人壽