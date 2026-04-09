渣打銀看好金價後市 再上調目標價至每盎司5750美元

渣打銀行今年舉行第二季全球投資展望發表會，對於黃金價格，渣打持續看好，在地緣政治衝突的溢價推升下，渣打銀行也上調未來3個月及12個月目標價至每盎司5375 美元和每盎司5750美元；對於西德州原油（WTI）3 個月的預期價格，渣打銀行著眼於中東衝突造成的供應中斷僅為短期事件的假設，也上調至每桶75美元，但是提醒國際原油市場供應過剩的格局長期而言並未改變，戰事若緩解 ，油價隨時有回檔可能。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪分析，中東衝突引發油價攀升到每桶100美元以上，但對市場的影響仍屬短期，當高油價的情況獲得緩解，預期全球經濟將再回到軟著陸的基調，建議投資人可採取多元配置策略，並聚焦全球股市與黃金的後市。他提醒，若衝突局勢未能有效緩解，並持續推升油價維持高檔，投資人則需要留意全面性通膨所帶來的負面衝擊。在布局方式，他建議在全球經濟維持「軟著陸」格局的預期下，投資人可考慮採取「股優於債」的配置策略，搭配多元分散布局與避險資產。

渣打相對看多全球股票，尤其偏好美國及亞洲市場。劉家豪說，雖然地緣政治風險的短期干擾揮之不去，但企業整體獲利仍具韌性將成為支撐全球股市的成長動能。他建議在經歷年初的股市修正後，科技類股的布局機會再度浮現，其中半導體、網路通訊及軟體產業仍為後續布局的重點，另外可加入具防禦屬性的公用事業及醫療保健類股，有助提升投資組合的穩定性。

對於美元走勢，劉家豪認為，近期美元走勢受油價飆升牽動的避險需求支撐，美元指數有機會回測100關卡，但中長期仍預期較為疲弱，隨著美國經濟相對強勁的表現和較高的實際利率等支持美元走強的基本因素逐漸消退，未來12個月美元指數可能逐步回落至96。

對於其他主要貨幣表現，日圓、瑞士法郎以及澳幣、人民幣都受看好。劉家豪分析，日圓與瑞士主要受惠於避險屬性，澳幣則受惠於原物料價格及央行政策立場相對偏鷹，表現亦相對穩健。人民幣在中國大陸政策支持與美元轉弱趨勢下，預期將穩步走升，未來12個月美元兌人民幣匯率可望逐步來到1美元兌人民幣6.75元的價位附近。

在固定收益方面，渣打銀行上調成熟市場非投資等級債至看多評級，並維持看好新興市場債的觀點。劉家豪建議，有鑑於美債殖利率近期反彈，10年期公債殖利率回升至4.25%以上，投資人在審慎評估相關風險後，可趁勢布局鎖定利息收益的機會。