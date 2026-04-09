貝萊德：供應鏈衝擊加劇新興市場分化 看好新興市場強勢貨幣債

貝萊德智庫指出，美元走強與供應鏈衝擊正加劇新興市場內部表現分化。貝萊德對新興市場股票維持中立，但偏好拉丁美洲等重大趨勢的受惠區域；新興市場強勢貨幣債則是目前較具防禦性的配置選擇。

中東衝突引發全球供應鏈衝擊，強化貝萊德對新興市場的投資觀點，也就是聚焦優質標的並精選布局。此次衝突推升美元走勢，並對新興市場整體表現造成壓力，但影響並非全面一致。

貝萊德指出，今年以來，新興股市整體仍優於成熟股市，這也突顯「深入結構分析」的重要。不同國家在能源依賴程度與重大趨勢受惠程度上差異顯著，使部分新興市場的受惠程度高於其他市場。貝萊德持續在新興股市採取精選策略，並偏好新興市場強勢貨幣債。

貝萊德分析，荷莫茲海峽承載全球約五分之一的原油與液化天然氣運輸，實質關閉對各國影響不一。亞洲與印度等高度依賴該航道進口能源，受衝擊較大；相較之下，拉丁美洲國家為能源淨出口國，受影響程度明顯較低，也使新興市場資產整體表現較穩健。

不過，貝萊德強調，單以能源結構來分析，並不足以解釋新興市場的表現差異。例如，南韓約65%的原油依賴該航道，中國大陸也有約三分之一的天然氣經由此地運輸，但兩地市場仍受重大趨勢支撐。南韓在AI所需記憶體晶片領域具領先優勢，中國則在再生能源領域占據主導地位；拉丁美洲則受惠於AI帶動對銅、鋰等關鍵礦產的需求。

貝萊德同時也關注AI主題的潛在風險，包括資料中心能源供給限制、資本競爭壓抑投資支出、波斯灣供應鏈中斷對晶片製造關鍵資源（如氦氣）的影響等。

在新興股市方面，貝萊德整體維持中立立場，但強調布局仍需審慎挑選，特別是在中國大陸市場。由於產能過剩導致價格競爭激烈，即使大陸在再生能源領域具領先地位，但未必能轉化為亮眼的股市表現。貝萊德較看好智利與秘魯等關鍵礦產出口國，因為能受惠於AI需求與低碳轉型趨勢。