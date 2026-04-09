渣打銀：全球經濟第2季軟著陸 上修金價、建議股優於債

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布2026年第2季全球投資展望，指出市場情緒短期難免受戰事影響，但基本面仍具韌性，在全球經濟維持「軟著陸」格局的預期下，投資人仍可考慮採取股優於債的配置策略，搭配多元分散布局與避險資產，掌握先機。

渣打銀行CIO指出，中東衝突引發油價攀升到每桶100美元以上，但對市場的影響仍屬短期，當高油價的情況獲得緩解，預期全球經濟將再回到軟著陸的基調，因此建議投資人可採取多元配置策略，並聚焦全球股市與黃金的後市。但若衝突局勢未能有效緩解，並持續推升油價維持高檔，投資人則需要留意全面性通膨所帶來的負面衝擊。

持續看多全球股票 聚焦美國與亞洲市場

展望第2季，渣打銀行維持「股優於債」的資產配置建議，相對看多全球股票並偏好美國及亞洲市場。渣打指出，雖然地緣政治風險的短期干擾揮之不去，但企業整體獲利仍具韌性，可望繼續支撐全球股市的成長動能。產業布局則偏好科技類股，在經歷年初的修正後，科技類股的布局機會再度浮現，其中半導體、網路通訊及軟體產業值得留意。同時，具防禦屬性的公用事業及醫療保健類股亦可評估納入資產配置，有助提升投資組合的穩定性。

在大宗商品方面，在地緣政治衝突的溢價推升下，渣打銀行持續看多黃金，並上調未來3個月及12個月目標價至每盎司5,375美元和每盎司5,750美元；西德州原油（WTI）3個月的預期價格也上調至每桶75美元，主要著眼於中東衝突造成的供應中斷僅為短期事件的假設下，但渣打銀行也特別提醒，國際原油市場供應過剩的格局長期而言並未改變。