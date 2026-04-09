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渣打銀：未來12個月美元指數將逐步回落至96
近期美元走勢受油價飆升牽動的避險需求支撐，美元指數有機會回測100關卡，但渣打銀2Q展望最新預測，美元指數中長期仍預期較為疲弱，隨著美國經濟相對強勁的表現和較高的實際利率等支持，美元走強的基本因素逐漸消退，未來12個月美元指數將可能逐步回落至96。
主要貨幣中，日圓與瑞士法郎則具避險功能；澳幣受惠於原物料價格及政策立場相對偏鷹，表現可望相對穩健。人民幣在中國大陸政策支持與美元轉弱趨勢下，預期將穩步走升，未來12個月美元兌人民幣匯率可望逐步來到1美元兌人民幣6.75元的價位附近。
在固定收益方面，渣打銀行上調成熟市場非投資等級債至看多評級，並維持看好新興市場債的觀點。有鑑於美債殖利率近期反彈，10年期公債殖利率回升至4.25%以上，投資人在審慎評估相關風險後，或許可趁勢布局鎖定利息收益的機會。
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