渣打銀：未來12個月美元指數將逐步回落至96

渣打銀行今年舉行第二季全球投資展望發表會，對於黃金價格，渣打持續看好，在地緣政治衝突的溢價推升下，渣打銀行也上調未來3個月及12個月目標價至每盎司5375 美元和每盎司5750美元；對於西德州原油（WTI）3 個月的預期價格，渣打銀行著眼於中東衝突造成的供應中斷僅為短期事件的假設，也上調至每桶75美元，但是提醒國際原油市場供應過剩的格局長期而言並未改變，戰事若緩解 ，油價隨時有回檔可能。

2026-04-09 15:01