地緣政治風險下的投資決策 公股銀：善用定期定額

儘管美國與伊朗達成2周暫時停火協議，但中東戰火尚未完全平息。美國總統川普最新指出，除非伊朗完全遵守與美方達成的協議，否則美方將會「重新開火」，顯示中東局勢仍尚未明朗。在地緣政治風險未散的情況下，公股銀行投資研究報告指出，定期定額投資正是協助投資人穿越風險、穩健累積資產的有效策略。

公股銀行指出，國際局勢動盪已成為市場常態，從俄烏邊境危機、中東衝突，到美中關係緊張、供應鏈重組，地緣政治事件往往來得又快又急，讓金融市場劇烈震盪，許多投資人因此陷入兩難，進場怕套牢，退場又擔心錯失長期成長機會，在這樣的不確定環境中，「定期定額投資」正是一項協助投資人穿越風險、穩健累積資產的有效策略。

公股銀行認為，地緣政治風險的特性在於「難以預測、影響深遠」，市場情緒容易在短時間由樂觀轉為恐慌，股市也因此出現大幅回檔。然而回顧歷史，不難發現市場往往在短期受到衝擊後，仍隨著經濟與企業獲利的修復，逐步回歸長期成長軌道。

因此公股銀行建議，投資人應以紀律對抗市場波動。通常投資人難以克服的心理弱點就是「追高殺低」，在市場上漲時，人性往往促使想要追高；在市場下跌時，又容易因恐懼而盲目止損，但透過定期定額的機械化操作，可以強迫分攤買入成本，在市場下跌時自動買入較多單位數，等待中長期的成長動能，也可避免在錯誤的時間點「撈底All-in」。

公股銀行表示，由於地緣政治可能會直接衝擊特定單一國家或產業，因此定期定額若能搭配多元資產配置，效果更佳，標的可以考慮網羅一籃子股票或債券的基金及ETF，或是聚焦中長期成長潛力佳的AI人工智慧主題，投資新手則可以考慮使用機器人理財平台，參考量化演算法下的建議配置。