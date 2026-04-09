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中東戰火引動盪！富邦產險辦研討會 解析黑天鵝與灰犀牛風險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險近日於富邦美術館舉辦「國際經濟風險與趨勢研討會」，邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋博士(右)解析局勢，富邦產險資深副總林國鈺(中)、副總蔡芝羚(左)共同合影。富邦產險／提供
富邦產險近日於富邦美術館舉辦「國際經濟風險與趨勢研討會」，邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋博士(右)解析局勢，富邦產險資深副總林國鈺(中)、副總蔡芝羚(左)共同合影。富邦產險／提供

全球經濟環境變幻莫測，近期爆發的美以伊衝突導致荷姆茲海峽面臨封鎖威脅，引發原油價格飆漲與全球供應鏈的劇烈重組，為協助保險經紀人及代理人夥伴掌握關鍵局勢，富邦產險近日於台北藝術新地標「富邦美術館」舉辦「國際經濟風險與趨勢研討會」，特別邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋博士解析2026年主要風險輪廓。

富邦產險資深副總經理林國鈺致詞時表示，富邦產險長期深耕企業風險管理市場，去年簽單保費達677億元、市佔率23.7%，更連續蟬聯現代保險雜誌「千大企業票選最值得推薦的產險公司」，展現企業長期對富邦產險的深厚肯定。他強調，在全球政經局勢高度不確定的環境下，企業客戶對風險移轉的需求更勝以往，保險從業人員若能精準解讀國際局勢，為客戶量身打造風險保障建議，將是展現核心競爭力的關鍵。

羅瑋於專題演講中針對2026年主要的「黑天鵝」與「灰犀牛」風險提出精確剖析，包括地緣政治動盪，中東戰火對能源供給造成威脅，導致亞洲各國能源儲備面臨壓力，而台灣對中東能源依賴度更高達7成。面對貿易政策變局，川普政府對多國進行貿易調查與對等關稅政策，造成台灣產業具體衝擊。金融市場震盪，通膨預期攀升使美債殖利率上揚，主要央行的貨幣政策走向充滿挑戰。羅瑋指出，雖然全球經濟前景不明，企業風險輪廓正快速改變，但AI商機在未來仍具長線投資潛力。

富邦產險近年持續透過文化與專業並進的方式深化夥伴關係，本次研討會選址富邦美術館，讓與會貴賓能同時參觀「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德特展」與「常玉典藏展」，期待透過這場橫跨經濟分析與藝術人文的盛會，讓通路合作夥伴在知識、文化與感官上獲得全方位啟發，在變動的市場中做足準備。未來，富邦產險也將持續透過風險研究、趨勢分享與跨域學習，協助合作夥伴強化專業服務能量。

富邦金控 中東 富邦

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