台新 Richart 祭「海外旅遊大禮包」 最高8.5%回饋

五一連假即將到來，海外旅遊熱潮蓄勢待發，民眾對於「出國怎麼刷最划算、外幣怎麼領最省」的需求明顯升溫。掌握旅遊旺季商機，台新Richart即日起推出「海外旅遊大禮包」，整合換匯、刷卡與提領三大需求，Richart卡友完成任務即可享海外消費最高8.5%回饋，並於次月獲得一次外幣ATM免手續費提領優惠，搭配具競爭力的換匯讓利，打造一站式出國金融解決方案，成為旅遊族2026年的最佳神隊友。

在換匯方面，台新Richart突破多數銀行僅限特定客群的限制，只要透過APP領取優惠券，不分客群皆可享比牌告更優惠匯率，包括美元最高讓4.5分、日圓最高讓0.1分、歐元最高讓8分。以兌換20萬日圓試算，約可省下新臺幣200元，相當於一碗拉麵的價格，換得越多、省得越多，讓旅費運用更有效率。

刷卡回饋方面，Richart卡海外超高消費回饋獲網路好評不斷，被網友譽為「海外消費神卡」，本次讓卡友回饋有感再升級！自2026年4月1日起，只要台新Richart美元帳戶存滿美元700元(含)以上，並完成活動登錄，即可享Richart卡「玩旅刷」最高8.5%海外消費回饋；次月再加碼提供外幣ATM免手續費提領一次(限Richart外幣帳戶)，以簡單門檻一次解鎖高回饋與免手續費雙重優惠。

此外，台新銀行全臺設有逾千台外幣ATM，支援多元幣別提領，無論是行前準備或旅途中補充現鈔，皆可輕鬆應對，滿足不同場景的支付需求，並進一步協助用戶累積旅遊資金。

台新Richart從換匯、支付到提領全面串聯，將旅遊所需的每個環節一手包辦，不僅解決繁瑣換外幣小事，從換匯那刻起，讓用戶省匯差、省手續費，享高消費回饋，把每一分旅遊資金都發揮到極致，盡情享受異國旅程。