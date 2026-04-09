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高利定存來了！合庫銀推出美元、澳幣優利專案 美元最高3.7% 澳幣3.8%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為滿足民眾多元化資金配置需求，並協助客戶精準掌握全球利率波動契機，合作金庫銀行推出「2026 合優利 2」美元及澳幣定存優惠專案，提供具競爭力之利率選擇，協助客戶在不確定的市場環境下穩健增值。

本專案活動期間自 4月7日起至4月30日止。凡屬新資金，不論為新結購或自他行匯入，達美金3,000元或澳幣1,000元的起存門檻後，即可承作一個月或三個月期外幣定期存款。其中，美元定存最高可享年利率3.7%，澳幣定存最高可享年利率3.8%。本專案不論個人戶或公司戶皆可參與，並可透過行動網銀 APP、個人網銀、企業網銀、EOI 或臨櫃辦理，交易管道多元便利。

展望國際金融情勢，受美伊局勢影響，通膨疑慮尚未緩解，美國聯準會於3月19日宣布維持聯邦基準利率不變；同時，為因應國內通膨升溫，澳洲央行亦於3月17日宣布調升基準利率一碼。鑑於市場不確定性風險升溫，股債市場波動加劇，合作金庫銀行建議有外幣投資需求的民眾，可利用本次專案分散資產配置，鎖定高收益定存以平衡投資風險。本次專案提供一個月與三個月兩種天期，供客戶依資金需求彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，民眾不妨把握機會，掌握美元與澳幣之優利契機。

美國聯準會 利率

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