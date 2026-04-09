國泰青年節助年輕世代勇敢逐夢 3x3籃球賽、獎學金即起報名

國泰金控（2882）長期深耕校園，陪伴年輕世代成長，最具代表性的「國泰青年節」今年迎來第50周年，這項伴隨無數青年走過半世紀的熱血盛事，今年以「一起 不只是1+1」的品牌精神為主軸，正式宣布「3x3籃球賽」及「保戶子女獎學金」即日起開放報名，廣邀全台學子在球場上對抗鬥魂、在學業上勇敢逐夢。

被年輕球員視為年度必戰舞台的「高中暨大專籃球3x3」，每年都吸引大批基層好手組隊廝殺，已成為指標性的年度籃球賽事。今年賽事將於5月17日起，在全台各地展開四場初賽，最終決賽將於6月6日在台北實踐大學籃球場強勢登場。

此項賽事不僅提供豐厚獎金，更打造一個讓年輕好手展現強悍實力、以球會友的重要舞台。在熱血競技之外，國泰金控更扮演青年學子在求學路上的強力後盾，以實質資源投入青年培力，「保戶子女獎學金」每年吸引超過6萬名學子參與。

只要符合資格且通過網路申請審核，即可獲贈紀念品並參與抽籤；大專組獎學金得主每人3,000元，高中組則為2,000元，申請期限至4月21日截止，符合資格的青年學子們務必把握機會。

國泰金控近年積極整合集團資源，從青年培力延伸至全方位的健康生活，包括推動「Fitback健康吧」、校園反毒、交通安全守護等專案，透過多面向的實踐陪伴年輕世代成長，以實際行動實踐「BETTER TOGETHER共創更好」的願景。相關報名資訊請上網搜尋「國泰青年節」https://cathay-young.com.tw/