熱錢湧 台幣強升1.82角

美伊宣布停火兩周，國際油價和美元指數同步回落，台北股匯昨（8）日強勁反彈，外資大量且集中匯入，推升新台幣匯價盤中一度勁揚2.37角，終場以31.785元作收，升值1.82角，升幅0.57%，成交量為26.52億美元。匯銀人士估外資昨日匯入約15億美元。

美元指數昨日貶值1.21%，亞幣昨天全面升值，升幅最大為韓元1.66%，其次是日圓1.04%，星元升值0.89%，新台幣升值0.57%，人民幣則升值0.5%。

匯銀指出，外資昨天強勢回流，台北股匯市同步上演資金行情。外資大幅買超台股逾千億元，資金同步匯入並拋售美元，推升新台幣匯率走升。

中央銀行亦順勢進場調節，提供市場流動性，也避免新台幣升值過快。

外資昨天匯入並拋售美元動作又急又大，相較之下，本地銀行、散戶和進口商則在31.7至31.8元附近敲進美元，至於出口商則顯得相對保守，僅在早盤匯價約31.8元附近小量拋匯，當匯率進一步升至31.7元區間時，幾乎未見明顯拋匯。

匯銀人士表示，新台幣走勢仍要看國際資金動向與川普變數，從無本金交割遠期外匯（NDF）報價觀察，1個月期與3個月期均呈現折價，反映市場預期新台幣仍偏升值，但幅度相對有限，並未出現單邊強升預期。

匯銀指出，今日台積電發放股息，合計約發放1,555.9億元，外資恐在領息後匯出。短線新台幣仍有升值空間，但幅度可能收斂。