聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華奪海外信保基金績效卓越獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰世華銀行以長期深耕海外信用業務、積極支持台商拓展國際市場，榮獲財團法人海外信用保證基金頒發「績效卓越獎」，由國泰世華銀行協理薛翔竹（右）代表領獎。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行以長期深耕海外信用業務、積極支持台商拓展國際市場，榮獲財團法人海外信用保證基金頒發「績效卓越獎」，由國泰世華銀行協理薛翔竹（右）代表領獎。國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行長期陪伴台灣企業拓展海外市場，持續以兼具便利性與專業性的金融服務支援企業邁向國際，昨（8）日獲財團法人海外信用保證基金頒發「績效卓越獎」，肯定國泰世華長期投入海外信用業務，並以實際行動支持台商布局全球的卓越表現。

國泰世華持續發揮創新與整合能力，透過深化同仁專業培訓，並結合政府政策方向與產業發展趨勢，逐步建構涵蓋環球金融、永續授信、薪轉服務及社會責任融資等多元產品架構，協助企業因應不同發展階段的需求。除運用專業金融能力支援企業成長外，國泰世華在企業金融及海外布局營運上，亦以在地化經營、綠色金融與數位轉型為三大主軸，持續推動海外據點發展。

國泰世華已於全球11個國家及地區設有67個海外營業或辦事處據點；在東協11國中，於九國設立分支機構，為台資銀行中於東協布局最廣的銀行之一。憑藉綿密的海外服務網絡，國泰世華能提供更即時、貼近在地市場需求的金融服務，協助企業穩健推進海外布局。同時，國泰世華亦積極與中小信保合作，透過海外信用保證機制，協助客戶海外營運布局、資金周轉以及資本投資等用途，此次獲海外信用保證基金頒發「績效卓越獎」，也再次展現國泰世華在支持企業國際發展上的深厚實力與成果。

在商品與服務面向，國泰世華以企業網路銀行為核心，打造一站式跨境金融服務平台。企業客戶可透過電腦、平板或手機等裝置，以單一帳號整合管理海內外主體及關係企業帳戶，快速查詢存款餘額與交易明細，並辦理台外幣匯付款、貿易融資、供應鏈融資及財富管理等多元業務，大幅提升跨境營運效率。

同時，國泰世華亦提供完善的跨境資金管理解決方案，協助企業即時掌握全球資金動態，提升資金調度彈性，並透過跨境貸款與多幣別支付服務，滿足不同營運場景需求。在跨境支付方面，推出台幣匯、全球匯及速匯通等產品，有效改善傳統跨境支付成本偏高、效率不佳及匯率波動風險等痛點。

面對台灣企業加速布局海外市場的長期趨勢，國泰世華將持續拓展國際據點，結合海內外服務網絡與數位金融能力，進一步協助企業強化跨境營運效率。

國泰世華 國泰 信用

延伸閱讀

落實風險控管與專業輔導 台灣企銀獲海外信保基金肯定

國泰金結盟OpenAI 強化戰力

國泰世華海外2分行 獲《The Asset》殊榮

相關新聞

熱錢湧 台幣強升1.82角

美伊宣布停火兩周，國際油價和美元指數同步回落，台北股匯昨（8）日強勁反彈，外資大量且集中匯入，推升新台幣匯價盤中一度勁揚2.37角，終場以31.785元作收，升值1.82角，升幅0.57%，成交量為26.52億美元。匯銀人士估外資昨日匯入約15億美元。

壽險外匯價格準備金衝高 去年第4季大增2,700億元

因應新台幣強升衝擊，金管會2025年推出暫行措施，使壽險業下半年獲利回穩，而壽險公司也在12月提存部分獲利至外匯價格變動準備金、強化公司資本，也讓外匯價格變動準備金第4季底餘額達6,139.2億元，水位升至歷史高點，單季增加逾2,700億元，以各家壽險來觀察，富邦人壽外價金水庫最為充沛，餘額在1,420億元之上，國泰人壽同樣突破千億元大關。

玉山金首季賺進百億元

玉山金昨（8）日公布3月自結盈餘，單月稅後純益30.13億元，累計稅後純益100.57億元，創歷年第1季獲利最高，較去年同期增加14.39%，每股稅後純益（EPS）為0.62元。

一銀「三袋同行」 響應減塑

第一銀行響應環境部減塑政策，在「建國花市三袋同行」活動中募集逾1.6萬個二手袋投入循環使用，減少一次性塑膠使用，也展現金融業推動綠色行動成效。

玉山辦論壇 前瞻併購趨勢

面對全球經濟不確定性升高與產業快速跨域整合趨勢，企業如何透過併購與投資布局，強化競爭力並掌握成長動能，已成為重要經營課題。玉山銀行於昨（8）日舉辦「跨越變局－企業併購與投資策略」論壇，邀集企業領袖與產業、投資領域專家，分享實務經驗與前瞻觀點，吸引眾多企業高階主管踴躍參與。

國泰世華奪海外信保基金績效卓越獎

國泰世華銀行長期陪伴台灣企業拓展海外市場，持續以兼具便利性與專業性的金融服務支援企業邁向國際，昨（8）日獲財團法人海外信用保證基金頒發「績效卓越獎」，肯定國泰世華長期投入海外信用業務，並以實際行動支持台商布局全球的卓越表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。