玉山辦論壇 前瞻併購趨勢

面對全球經濟不確定性升高與產業快速跨域整合趨勢，企業如何透過併購與投資布局，強化競爭力並掌握成長動能，已成為重要經營課題。玉山銀行於昨（8）日舉辦「跨越變局－企業併購與投資策略」論壇，邀集企業領袖與產業、投資領域專家，分享實務經驗與前瞻觀點，吸引眾多企業高階主管踴躍參與。

玉山銀行總經理林隆政於開場表示，隨著產業邊界逐漸模糊、經營模式快速轉型，併購與投資已成為企業加速成長與深化布局的重要工具。金融機構不僅提供資金，更要結合風險管理、產業研究與整合能力，成為企業推動策略轉型的長期夥伴。本次論壇邀請佳世達集團（2352）董事長陳其宏以「佳世達科技創新與經營策略－以併購打造大艦隊強韌生態系」為題演講，分享多年來透過併購整合、建構多元產業生態系的實務經驗。

陳其宏指出，併購不僅是追求規模成長的工具，更是企業長期策略與組織文化整合的重要工程，佳世達透過清楚定位、審慎布局與持續經營，成為一個橫跨資訊產業、醫療事業、智能解決方案及網路通訊事業的全球科技集團。

論壇下半場由玉山銀行副總經理白宗民主持圓桌座談，與談者包括陳其宏、閎鼎資本董事長鄭敦謙、勤業眾信管理顧問公司執行副總蔡沛成等產業與投資專家，分別就投資策略、風險評估、跨域併購實務與產業趨勢等議題深入交流，並結合實際案例分享企業在投資標的評估、組織整合及風險控管上的關鍵經驗，為與會企業提供具體可行的決策思維。

玉山銀行表示，面對產業快速整合與跨域發展趨勢，企業策略布局已不再侷限於單一市場或產業，近年玉山持續扮演企業金融夥伴角色，協助顧客完成多起產業併購與投資案件，並與多家私募基金及投資機構建立深度合作關係，配合融資標的橫跨亞太區、紐澳及北美，產業涵蓋製造、醫療、消費品、教育、資訊科技等領域，提供企業強而有力的財務支持。未來將持續結合金融專業、產業洞察與跨域整合能力，陪伴企業在高度不確定的環境中穩健推進併購與投資布局，創造長期價值並提升市場競爭力。