一銀「三袋同行」 響應減塑

第一銀行響應環境部減塑政策，在「建國花市三袋同行」活動中募集逾1.6萬個二手袋投入循環使用，減少一次性塑膠使用，也展現金融業推動綠色行動成效。

環境部長彭啓明昨（8）日頒發感謝狀，由第一銀行董事長邱月琴代表受領，凸顯公私協力落實永續與減塑目標。

此次減塑行動成為第一銀行深化ESG的重要實踐。透過員工參與募集二手袋，將原本閒置資源轉化為可再利用物資，進一步導入日常消費場景，帶動民眾改變使用習慣，降低塑膠袋需求。

此舉不僅減輕環境負擔，也有助於擴大循環經濟效益，形成全民綠生活的示範案例。

在內部營運方面，第一銀行近年持續推動多項綠色措施，包括逐步汰換節能設備、舉辦節能競賽，及推動數位化與無紙化作業，降低營運過程中的碳排放。

第一銀行同時也發展綠色產品與服務，並設置資源循環體驗區，搭配員工環境教育課程，將永續理念落實於日常營運與企業文化中。

對外則積極串聯政策與社會資源。第一銀行配合環境部推動多項永續倡議，並成立全台唯一以「綠色金融」為主題的環境教育設施「第一銀行綠色金融教育館」，透過展示與體驗深化民眾對綠色金融與永續發展的認識。

此外，也參與認證奉茶站、抗高溫涼適點、綠食飯桌及綠色辦公等行動，從生活面向擴大影響力。

隨著政府持續強化永續揭露與氣候風險管理要求，金融機構不僅需在授信與投資面落實ESG，更需從自身營運與員工行為出發，打造完整的永續治理體系。

第一銀行此次透過減塑行動結合員工參與與社會倡議，顯示其已從制度推動進一步走向文化內化。

第一銀行表示，未來將持續以「綠色金融」為核心，攜手產官學各界深化合作，擴大參與各類永續行動，並結合金融專業推動低碳轉型與循環經濟發展，朝打造具韌性且環境友善的金融生態邁進。