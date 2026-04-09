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玉山金首季賺進百億元
玉山金（2884）昨（8）日公布3月自結盈餘，單月稅後純益30.13億元，累計稅後純益100.57億元，創歷年第1季獲利最高，較去年同期增加14.39%，每股稅後純益（EPS）為0.62元。
玉山金主要子公司玉山銀行3月稅後純益26.4億元，累計稅後純益87.62億元，較去年同期增加0.45%，包括淨利收和手續費收益表現良好，法金放款動能佳，且調整放款結構有成，利差提升。玉山證券單月稅後純益2.89億元，受惠於證券市場成交量持續擴大，獲利維持高檔，第1季稅後純益10.5億元，更較去年同期大增1.3倍。
玉山金去年接連併購保德信投信及三商美邦人壽，併購三商壽昨已獲公平會同意，目前待金管會核准後即可走完最後一哩路，內部預估第3季完成。
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