玉山金首季賺進百億元

因應新台幣強升衝擊，金管會2025年推出暫行措施，使壽險業下半年獲利回穩，而壽險公司也在12月提存部分獲利至外匯價格變動準備金、強化公司資本，也讓外匯價格變動準備金第4季底餘額達6,139.2億元，水位升至歷史高點，單季增加逾2,700億元，以各家壽險來觀察，富邦人壽外價金水庫最為充沛，餘額在1,420億元之上，國泰人壽同樣突破千億元大關。

2026-04-09 01:45