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金融三業第1季裁罰減63%
首季裁罰案急凍。據金管會統計，2026年首季金融三業（銀、保、證期投）、與上市櫃公司裁罰總額僅2,238萬元應是史上同期低點，比過去單筆3,000萬元罰單還少，年減63%，主因大型罰單幾乎消失，裁罰明顯降溫。
金管會編列2026年行政罰鍰預算2億2,211萬元，但首季達成率僅10%的新低。若依目前裁罰節奏推估，全年恐連續第五年無法達標。從各業別來看，銀行業首季僅開罰4件、合計90萬元，年減幅高達96%，是三業最低。
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