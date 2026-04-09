聽新聞
0:00 / 0:00

壽險外匯價格準備金衝高 去年第4季大增2,700億元

經濟日報／ 記者戴玉翔林勁傑／台北報導

因應新台幣強升衝擊，金管會2025年推出暫行措施，使壽險業下半年獲利回穩，而壽險公司也在12月提存部分獲利至外匯價格變動準備金、強化公司資本，也讓外匯價格變動準備金第4季底餘額達6,139.2億元，水位升至歷史高點，單季增加逾2,700億元，以各家壽險來觀察，富邦人壽外價金水庫最為充沛，餘額在1,420億元之上，國泰人壽同樣突破千億元大關。

新台幣在2025年4、5月意外強升，擁有龐大海外資產的壽險業受到衝擊，外價金餘額從3月底2,836億元急速掉落、一度掉到188億元，幾乎燒光。為幫助壽險業度過難關，金管會宣布暫行措施，讓壽險外價金水庫在6、7月回升到2,300億元以上的水位。而13家有申請適用暫行措施的業者，則於12月提存全年稅前盈餘三成至外價金，合計共提存約823.4億元。

據壽險業2025年第4季財報，整體外價金第4季底餘額達6,139.2億元，較第3季底的3,418.7億元增加2,720.4億元，以各家壽險來觀察，富邦人壽外價金水庫最為充沛，餘額達1,421.2億元，國泰人壽則以1,138億元居次，其他新光人壽996億元、南山人壽680.4億元、凱基人壽433.7億元、台灣人壽279.3億元，前六大壽險皆超過200億元。資產較多的三商美邦人壽（2867）、遠雄人壽、全球人壽外價金餘額分別為369.5億元、252.6億元、150.5億元；中華郵政餘額為201.2億元。

富邦人壽表示，自2026年起，多項新制因應匯兌波動管理，影響匯兌損益之外幣資產，納入FVTPL股票與基金，另有匯兌會計新規及外價金機制，使整體匯兌波動顯著下降。

國泰人壽指出，新制降低避險成本的付出，對損益表有實質貢獻，以2025年度來說，全年避險成本約為外幣資產的1.2至1.3%，省下的NDF避險成本逾200億元現金。

三商美邦人壽 遠雄人壽 金管會

延伸閱讀

台幣升值10%壓力測試 中華信評：壽險業準備金水準難抵禦

中華信評：台灣壽險業準備金水準難抵禦匯率嚴重變動

壽險2026年前二月保費淨流入795億

預估央行連二季淨賣匯

相關新聞

熱錢湧 台幣強升1.82角

美伊宣布停火兩周，國際油價和美元指數同步回落，台北股匯昨（8）日強勁反彈，外資大量且集中匯入，推升新台幣匯價盤中一度勁揚2.37角，終場以31.785元作收，升值1.82角，升幅0.57%，成交量為26.52億美元。匯銀人士估外資昨日匯入約15億美元。

壽險外匯價格準備金衝高 去年第4季大增2,700億元

因應新台幣強升衝擊，金管會2025年推出暫行措施，使壽險業下半年獲利回穩，而壽險公司也在12月提存部分獲利至外匯價格變動準備金、強化公司資本，也讓外匯價格變動準備金第4季底餘額達6,139.2億元，水位升至歷史高點，單季增加逾2,700億元，以各家壽險來觀察，富邦人壽外價金水庫最為充沛，餘額在1,420億元之上，國泰人壽同樣突破千億元大關。

玉山金首季賺進百億元

玉山金昨（8）日公布3月自結盈餘，單月稅後純益30.13億元，累計稅後純益100.57億元，創歷年第1季獲利最高，較去年同期增加14.39%，每股稅後純益（EPS）為0.62元。

一銀「三袋同行」 響應減塑

第一銀行響應環境部減塑政策，在「建國花市三袋同行」活動中募集逾1.6萬個二手袋投入循環使用，減少一次性塑膠使用，也展現金融業推動綠色行動成效。

玉山辦論壇 前瞻併購趨勢

面對全球經濟不確定性升高與產業快速跨域整合趨勢，企業如何透過併購與投資布局，強化競爭力並掌握成長動能，已成為重要經營課題。玉山銀行於昨（8）日舉辦「跨越變局－企業併購與投資策略」論壇，邀集企業領袖與產業、投資領域專家，分享實務經驗與前瞻觀點，吸引眾多企業高階主管踴躍參與。

國泰世華奪海外信保基金績效卓越獎

國泰世華銀行長期陪伴台灣企業拓展海外市場，持續以兼具便利性與專業性的金融服務支援企業邁向國際，昨（8）日獲財團法人海外信用保證基金頒發「績效卓越獎」，肯定國泰世華長期投入海外信用業務，並以實際行動支持台商布局全球的卓越表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。