壽險外匯價格準備金衝高 去年第4季大增2,700億元

因應新台幣強升衝擊，金管會2025年推出暫行措施，使壽險業下半年獲利回穩，而壽險公司也在12月提存部分獲利至外匯價格變動準備金、強化公司資本，也讓外匯價格變動準備金第4季底餘額達6,139.2億元，水位升至歷史高點，單季增加逾2,700億元，以各家壽險來觀察，富邦人壽外價金水庫最為充沛，餘額在1,420億元之上，國泰人壽同樣突破千億元大關。

新台幣在2025年4、5月意外強升，擁有龐大海外資產的壽險業受到衝擊，外價金餘額從3月底2,836億元急速掉落、一度掉到188億元，幾乎燒光。為幫助壽險業度過難關，金管會宣布暫行措施，讓壽險外價金水庫在6、7月回升到2,300億元以上的水位。而13家有申請適用暫行措施的業者，則於12月提存全年稅前盈餘三成至外價金，合計共提存約823.4億元。

據壽險業2025年第4季財報，整體外價金第4季底餘額達6,139.2億元，較第3季底的3,418.7億元增加2,720.4億元，以各家壽險來觀察，富邦人壽外價金水庫最為充沛，餘額達1,421.2億元，國泰人壽則以1,138億元居次，其他新光人壽996億元、南山人壽680.4億元、凱基人壽433.7億元、台灣人壽279.3億元，前六大壽險皆超過200億元。資產較多的三商美邦人壽（2867）、遠雄人壽、全球人壽外價金餘額分別為369.5億元、252.6億元、150.5億元；中華郵政餘額為201.2億元。

富邦人壽表示，自2026年起，多項新制因應匯兌波動管理，影響匯兌損益之外幣資產，納入FVTPL股票與基金，另有匯兌會計新規及外價金機制，使整體匯兌波動顯著下降。

國泰人壽指出，新制降低避險成本的付出，對損益表有實質貢獻，以2025年度來說，全年避險成本約為外幣資產的1.2至1.3%，省下的NDF避險成本逾200億元現金。