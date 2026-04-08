辜仲諒個人名義投資台泥 金管會提2點釋疑：未違反產金分離原則

中信金（2891）大股東辜仲諒以個人名義，投資台泥（1101）5%，外界關注是否違反產金分離原則。金管會高層提兩點釋疑，一、辜仲諒沒有在中信金擔任負責人（含董事），二、辜仲諒是個人出資投資其他產業，也並未派法人董事，換言之，既未擔任負責人也未派董事，初步認為沒有產金分離疑慮。

「產金分離」原則，是指金融業大股東投資的產業經營，是否波及金融業健全，是從風險區隔角度來看。

但是，這不代表可以無限上綱到，金融業大股東都禁止跨足到其他產業。

2022年國泰金（2882）大股東萬寶開發，投資全家便利店，甚至派駐董事，2024年金管會最終也認定沒有國泰蔡家並未違反產金分離。

該高層說，辜仲諒既非中信金負責人、又是個人投資，初步認定沒有違反產金分離。

至於辜仲諒投資台泥，是否有事先跟金管會報告？該高層說，金融業大股東投資非金融相關事業，原則上不需要金管會審核，自然也不需要提前跟金管會報告，因此金管會對該投資案，事前並不知情。