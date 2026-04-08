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大罰單消失中？金融業與上市櫃公司首季裁罰竟不到3,000萬元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
首季裁罰案急凍。據金管會統計，2026年首季金融三業（銀、保、證期投）與上市櫃公司裁罰總額僅2,238萬元應是史上同期低點，比過去單筆3,000萬元罰單還少，年大減63%，主因大型罰單幾乎消失，裁罰明顯降溫。圖／本報資料照片
首季裁罰案急凍。據金管會統計，2026年首季金融三業（銀、保、證期投）與上市櫃公司裁罰總額僅2,238萬元應是史上同期低點，比過去單筆3,000萬元罰單還少，年大減63%，主因大型罰單幾乎消失，裁罰明顯降溫。圖／本報資料照片

首季裁罰案急凍。據金管會統計，2026年首季金融三業（銀、保、證期投）與上市櫃公司裁罰總額僅2,238萬元應是史上同期低點，比過去單筆3,000萬元罰單還少，年大減63%，主因大型罰單幾乎消失，裁罰明顯降溫。

金管會編列2026年行政罰鍰預算2億2,211萬元，但首季達成率僅10%的新低。若依目前裁罰節奏推估，全年恐連續第五年無法達標。

從各業別來看，銀行業首季僅開罰4件、合計90萬元，年減幅高達96%，是三業最低，且最大罰單僅60萬元，完全沒有逾300萬元的重大裁罰案，一舉擺脫2025年「裁罰重災區」地位。

證券期貨投信業方面，首季開罰6件、合計294萬元，年減67%，前三大罰案均低於百萬元，同樣未見重大裁罰案，顯示整體裁罰金額明顯收斂。

保險業則開罰6件、合計755萬元，年減53%，雖整體金額縮水，但因出現一件395萬元裁罰案，成為首季唯一重大罰單，也使保險業罰鍰金額居三業之首。

此外，上市櫃公司及相關人員部分，共開罰53件、合計1,099萬元，年減4%，為整體罰鍰主要來源。

整體來看，首季共裁罰69件、金額2,238萬元，年減3,821萬元，主因在於大型裁罰案幾乎消失。

面臨裁罰案「年年降」的疑慮，金管會主委彭金隆曾說，金管會裁罰流程很花時間，今年裁罰案並非就是今年案子，可能是前幾年案子遞延；再者用裁罰金額來看，也很容易誤解，例如過去裁罰額高，是因為有一些特殊個案拉高。

金管會

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