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響應減塑「袋袋箱傳」 第一銀行募集1.6萬個二手袋獲環境部表揚

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部部長彭啓明（左）感謝第一銀行短時間募集1.6萬的二手袋，提供假日建國花市減塑行動使用，向第一銀行董事長邱月琴（右）頒發感謝狀。圖／環境部提供
環境部部長彭啓明（左）感謝第一銀行短時間募集1.6萬的二手袋，提供假日建國花市減塑行動使用，向第一銀行董事長邱月琴（右）頒發感謝狀。圖／環境部提供

環境部8日舉行「袋袋箱傳」減塑行動感謝狀頒發儀式，由環境部長彭啓明親自表揚第一銀行（2892）積極響應環境部減塑政策。第一銀行在短短時間內，號召員工自發性募集超過1.6萬個二手袋，並投入建國花市等大眾消費場所循環使用。部長對第一銀行展現的企業社會責任表示高度肯定，並強調這些二手袋代表了資源重生的機會，是公私協力推動減塑文化的重要里程碑。

彭啓明在致詞中表示，日前親自前往建國花市巡視時，看見現場一箱箱整齊擺放的二手袋，深受員工自發性的熱忱所感動。他指出，面對全球石油價格波動與微型經濟轉型的挑戰，推動環境教育與減塑已刻不容緩。這批募集而來的二手袋，將實質減輕市場攤商對一次性塑膠袋的依賴，環境部也會持續打造便捷的循環渠道，讓資源循環的理念真正走入社會基層。

針對臺灣特有的「攤商經濟」，彭啓明特別提到，減塑政策必須兼具「同理心」。考量到傳統市場與零售攤商的經營型態，政府不應僅採取強制禁令，而應主動提供替代方案。去年彭啓明曾於建國花市親自蹲點觀察，發現該地周末人流量高達6萬人次，對塑膠袋的需求量極大；若能透過二手袋進行循環，將能有效降低10%以上的塑膠袋使用量。彭啓明8日於立法院備詢時，也多次以第一銀行為例，鼓勵更多金融業與企業效法，共同推動減塑習慣。

彭啓明強調環境部已從過去的「監督者」轉變為企業的「永續夥伴」，未來將持續制定明確的評判標準與獎勵機制，支持像第一銀行這樣優秀的企業落實ESG目標。今日頒發這份感謝狀，除了肯定第一銀行在「建國花市三袋同行」活動中的卓越貢獻，更期待未來有更多民間企業攜手加入，讓減塑不再只是口號，而是成為臺灣全民共同引以為傲的文化底蘊。

塑膠袋 第一銀行 減塑

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