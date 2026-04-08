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玉山金控併購三商美邦人壽 公平會點頭放行

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
玉山金控併購三商美邦人壽案過關。圖／玉山金控提供
玉山金控併購三商美邦人壽案過關。圖／玉山金控提供

公平會今天表示，玉山金控與三商美邦人壽結合案，分析三商美邦人壽透過玉山銀行銷售保險商品保費收入，及玉山銀行銷售三商美邦保險商品所獲佣金收入，不致增加垂直封鎖經濟誘因；且國內保險市場結構分散，結合後不致有市場封鎖或排除其他競爭者的疑慮，委員會議今天決議兩者結合並無顯著的限制競爭疑慮，不禁止其結合。

公平會表示，玉山金控擬透過股份轉換的方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，並納入其金融控股體系中，因2家公司營業額均達到公平交易法規定之結合申報門檻，且無同法第12條除外規定適用情形，玉山金控依法向公平會申報結合。

公平會指出，玉山金控所屬子公司營業項目主要為銀行業及證券業等，而三商美邦人壽為經營人身保險業；玉山銀行經營保險代理人業務，屬保險業下游銷售通路，結合後玉山金控將同時跨足保險商品與銷售通路。因此，本案兼具多角化結合及垂直結合的型態。

垂直結合部分，公平會經分析三商美邦人壽透過玉山銀行銷售保險商品之保費收入，及玉山銀行銷售三商美邦保險商品所獲佣金收入，認為兩者結合不致增加垂直封鎖經濟誘因；另我國保險市場結構分散，上下游業者眾多且銷售通路多元，結合後不致有市場封鎖或排除其他競爭者的疑慮。

公平會表示，在多角化結合部分，經考量法令管制改變、技術進步、參與結合事業原有跨業發展計畫等因素，認為玉山金控與三商美邦人壽結合並未顯著改變市場競爭的態勢。綜合以上審查，公平會認為本案結合並無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

玉山銀行 公平會 三商美邦人壽

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