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新光銀行統籌主辦 美好證券12億元聯貸案簽約、超額認購133%

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美好證券聯貸案由新光銀行主辦，並獲得六家指摽性票券商超額認購，反映金融同業對美好證券經營韌性與財務結構之肯定。業者／提供
美好證券聯貸案由新光銀行主辦，並獲得六家指摽性票券商超額認購，反映金融同業對美好證券經營韌性與財務結構之肯定。業者／提供

美好證券（6021）宣布近日與新光銀行完成12億元聯合授信案簽約。該案由新光銀行擔任主辦行，參貸機構涵蓋中華票券、國際票券、兆豐票券、萬通票券、台灣票券及大中票券等六家指標性票券商。本次聯貸案主要用於充實中期營運資金，在市場波動環境下，順利籌組資金顯示金融同業對其經營韌性與財務結構的肯定。

美好證券表示，本次資金挹注將進一步強化公司的財務流動性，支撐其推動以資產管理與高附加價值型財務顧問為雙引擎的經營模式，旨在透過專業服務，活化個人與企業的長期資產。

此次聯貸案獲得國內多家具規模的票券商參與，反映專業金融機構對美好證券資產品質與營運策略的認可。票券商對於授信對象的流動性與風險評估極為嚴謹，美好證券能獲得六家指標性票券商超額認購，與其長期採取高透明度的淨值增長導向經營原則密切相關。

美好證券目前正積極推動分戶帳、保本結構型商品、股權連結結構型商品和提供自然人承作附條件交易等金融工具創新，藉此提供各種利率曲線的金融產品，滿足客戶短中長天期的投融資需求。

美好證券董事長黃谷涵強調，公司目標是「成為客戶最信賴的長期財務顧問與夥伴」。隨著12億元聯貸案資金到位，將持續投資科技與培養人才，支持更多家庭長期富裕，協助企業家實踐夢想，為台灣培養更多走向明天的金融人才，並落實公司各項長期投資規劃與產品服務創新，逐步體現美好金融的核心價值。

企業家

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