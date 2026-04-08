陳冲強調央行對加碼黃金要更有積極思維

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「猶恐黃金價未高」為題發文指出，央行購買黃金，要思考的不只是價格，而是外匯存底因通貨膨脹是否已遭侵蝕，以及外匯結構應適時檢討這些問題，同時對於而俗稱海湖莊園協議的執筆人S. Miran，已位居聯準會理事，更要防範他推出零息債券的可能性，透過黃金來避免過度持有美元債券。

陳冲指出，本文標題不是在談論金價，而是在介紹唐詩「淘金碛」，其中一句「猶恐黃金價未高，見得錙銖幾多力」，雖不是勾繪當前市場行情，不過近數年來，全球金價高潮迭起，驚心動魄，令人咋舌，倒也是事實。

陳冲接著對於全球金融中心指數(GFCI)排名表示，多年來香港及新加坡均緊追Nylon(紐約倫敦)之後，始終分列世界第三四名，而近年更在黃金及資產管理方面，大別苗頭。

陳冲接著指出，尤其是前不久，3月27日新加坡的主管機關 MAS新聞稿，發布黃金交易中心的目標，成立黃金市場發展小組，並將為外國央行及「主權實體」提供金庫服務，引發各界矚目。輸人不輸陣，緊接著在3月28日Bloomberg報導香港高層透露，正邀請與中國友好的國家央行，參與香港黃金結算系統，順勢也將帶入黃金保管業務云云。

陳冲對比，巧的是在3月30日立法院財政質詢，委員關心央行黃金存量長期未動，但卻沒有備妥前兩日港新最新動態(高層次問題)，只是泛泛質疑「完全跟不上國際趨勢」，行政單位答覆自然避重就輕。次日媒體標題大致是:「增持黃金?央行楊總裁:現在不是好時機」、「考慮過增持，發現時機未到，現在覺得偏貴」或者「視時機黃金配比可以拉高，不會固定」，簡單言之，就是央行多年沒有增購黃金，現在想買卻嫌貴不敢出手，且戰且走，完全看不出國家級的黃金戰略。

陳冲也強調，中央銀行持有黃金，並非為了增值獲利，而是分散風險、強化準備、對抗通膨。三年前在5月8號，陳冲曾經發表「滿城盡帶黃金甲」一文，當時他就表示，令人費解的是，2021年迄今，依照World Gold Council統計，台灣央行未曾增購黃金，是沒有敏感度?還是不缺黃金?或是怕盟國不愉快(去美元化)?」，文中也說「台灣外匯存底中只有4.3%是黃金，較之法國65.6%、德國66.8%....相去甚遠」，然而這幾年來都沒有改善，陳冲也因此指出，當年說法立委如將數字稍予更新，提出質詢，他反問：央行又應如何接招?難道只有想買但沒買一句話?

陳冲直言，當台灣還陷於是否增購黃金的泥沼，香港及新加坡都已升級到另一維度的思考，香港在2024即已定調以國際黃金交易中心為目標，本年初更發布「黃金市場發展六大新動向」。而新加坡今年也跟進喊出Gold Trading Centre，列出四大關鍵領域為重點工作，而港新不約而同，都點名黃金清算結算系統及Vaulting services為核心業務。因此他形容，真是「隔岸紅塵忙似火，當軒青嶂冷如冰」，並且反問：「不知港新當局看到咱立法院詢答紀錄有何反應?」

陳冲以「黃金得上龍門去，不嘆江湖歲月深!」來形容他的感慨。他指出，往者已矣，央行沒錯，當下或許不是購金時機，不過卻是思考未來的好機會。接著他列舉值得思考的面向，包括了想想央行外匯存底，因通貨膨脹，是否已遭侵蝕?多年努力累積，外匯結構是否應適時檢討?而俗稱海湖莊園協議的執筆人S. Miran，已位居聯準會理事，其在治國手冊中的最後絕招，如真祭出所謂世紀債券(Century Bond)，台灣一向是外匯存底主力的美元債券，屆時又如何風險管理?這脆弱的結構將如何改善?這些都是陳冲認為必須深思檢討的面向。