快訊

不斷更新／徐若熙7局優質先發被換下 軟銀0:2落後西武成敗投候選

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

聽新聞
0:00 / 0:00

凱壽業務員通路新契約保費年增近3成 今年將新增千位壯大部隊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基人壽8日舉行114年度極峰表揚會，董事長王銘陽(左五)、總經理郭瑜玲(左六)表揚獲獎菁英及業務團隊，期勉持續以具體行動回應市場與客戶需求、擴大集團ONE KGI綜效與業務成長動能。凱基人壽／提供
凱基人壽8日舉行114年度極峰表揚會，董事長王銘陽(左五)、總經理郭瑜玲(左六)表揚獲獎菁英及業務團隊，期勉持續以具體行動回應市場與客戶需求、擴大集團ONE KGI綜效與業務成長動能。凱基人壽／提供

凱基人壽8日舉辦2025年度極峰表揚會，包括董事長王銘陽、總經理郭瑜玲皆出席並表揚獲獎菁英及業務團隊。凱基人壽表示，在全體同仁努力下，2025年凱基人壽業務通路的新契約保費收入較去年同期成長29%，展現強大業務動能，成為價值貢獻第一大通路。

今年凱基人壽持續透過「高價值產品策略」與「系統化組織發展」雙引擎，聚焦推動合約服務邊際（CSM）較高的長年期終身壽險與健康險（A&H）商品。秉持「We Share We Link」精神，凱基人壽全力發展「數位、創新、金融、永續」四大策略目標，以「我願意+1」的具體行動回應市場與客戶需求，例如積極落實ONE KGI 集團策略，攜手凱基投信推出投資型商品，創下佳績，助客戶可兼顧保障與資產配置，展現集團跨域合作優勢。

在人才培育上，凱基人壽持續擴大業務部隊，年度業務人員新登錄數較去年成長14%，2025年13個月定著率更超過九成，在六大壽險中長年穩居領先地位，顯示凱基人壽打造出高黏著度、高競爭力的菁英團隊。凱基人壽持續提供業務新人業界金額最高、時間最長的培育津貼（共計長達2年），今年更優化制度，推出具高競爭力的「卓越專案2.0」，預計新增千位專案財補新人加入業務部隊，攜手擴大組織規模，為客戶帶來卓越服務。

展望未來，凱基人壽將繼續整合ONE KGI集團資源，積極擁抱創新和人才，從保險專業、組織經營、商品研發、數位工具等不斷突破，持續壯大資產規模，打造最具競爭力及發展潛力的業務團隊。

為鼓勵得獎菁英，本次大會眾星雲集，特別邀請實力派歌手柯有倫、金曲歌王許富凱，以及參與陽光女子合唱團電影演出的7LING NIKE老師輪番登台獻唱，透過熱情四射的精采演出，期勉全體業務菁英在新的一年繼續攜手並進，創造無限可能。

凱基 凱基人壽

延伸閱讀

華南永昌證券正式進駐高雄亞灣特區 啟動數位轉型與高資產服務雙引擎

受惠股市表現亮眼 壽險業前兩月保費淨流入795億元

公股銀熱轉財管獲利引擎 預期今年手續費收入兩位數成長

（經濟會員內容不上線） 股利進補 收入逾1,612億

相關新聞

台股大漲外資急匯入 新台幣升值1.82角、收31.785元

台股大漲帶動新台幣匯率今日大舉升值，盤中一度升破2角，升值2.37角，匯價來到31.73元，但是尾盤央行進場調節，最後以31.785元作收，升值1.829角。

新光銀行統籌主辦 美好證券12億元聯貸案簽約、超額認購133%

美好證券（6021）宣布近日與新光銀行完成12億元聯合授信案簽約。該案由新光銀行擔任主辦行，參貸機構涵蓋中華票券、國際票券、兆豐票券、萬通票券、台灣票券及大中票券等六家指標性票券商。本次聯貸案主要用於充實中期營運資金，在市場波動環境下，順利籌組資金顯示金融同業對其經營韌性與財務結構的肯定。

陳冲強調央行對加碼黃金要更有積極思維

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「猶恐黃金價未高」為題發文指出，央行購買黃金，要思考的不只是價格，而是外匯存底因通貨膨脹是否已遭侵蝕，以及外匯結構應適時檢討這些問題，同時對於而俗稱海湖莊園協議的執筆人S. Miran，已位居聯準會理事，更要防範他推出零息債券的可能性，透過黃金來避免過度持有美元債券。

美國兆元退休金有望挹注數位資產 國泰投信4月9日解碼數位資產新賽道

隨著數位資產市場日益成熟，國泰投信8日舉行「鏈上AI｜解碼數位資產新賽道」媒體說明會。國泰數位支付服務ETF（00909）基金經理人楊庭杰表示，數位資產的範疇已不再侷限於主流加密貨幣，而是進一步納入穩定幣，並擴展至區塊鏈技術及關鍵硬體設施等完整產業鏈。近年各國加速推動穩定幣發展，加上AI算力持續供不應求，傳統礦商憑藉既有的高階硬體優勢，積極轉型為算力租賃服務業者，啟動全新營收模式；另美國在既有友善基調下，持續深化相關政策布局，也為整體供應鏈帶來長期發展利多。00909為全台唯一聚焦數位資產供應鏈的ETF，預計4月20日除息，4月17日為最後買進日，預定發放日為5月15日。

台股市值激增 統一推台股升級50主動式 ETF 00403A

統一投信即將推出台股升級50主動式ETF（00403A），結合市值投資概念和主動選股策略，致力於在台股神山群中發掘具潛力的優質標的。

凱壽業務員通路新契約保費年增近3成 今年將新增千位壯大部隊

凱基人壽8日舉辦2025年度極峰表揚會，包括董事長王銘陽、總經理郭瑜玲皆出席並表揚獲獎菁英及業務團隊。凱基人壽表示，在全體同仁努力下，2025年凱基人壽業務通路的新契約保費收入較去年同期成長29%，展現強大業務動能，成為價值貢獻第一大通路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。