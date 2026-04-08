30億基金撐300億元放款量能 海外信保喊進美國

海外信保基金，有望擴大授信保證量能了。董事長侯立洋指出，目標是基金淨值要達30億元，依10倍槓桿估算，未來可支撐銀行授信量能達300億元，成為臺商因應全球關稅與供應鏈重組的重要資金後盾。

僑委會也規劃，海外信保基金除鞏固既有新南向市場外，也正研議「新東向」布局，鎖定美國市場長期發展。

目前基金的授信保證業務以新南向為核心。據統計，2025年海外信保基金協助僑台商取得銀行授信80億元台幣，年增1.55%，其中在新南向國家授信餘額66億元台幣，占83%。

侯立洋說，新南向前三大市場為越南、泰國及印尼，其中越南占比約50%，為最大承作地區。

觀察產業結構，當地臺商多屬傳統製造業，資金需求高且融資條件較為受限，因此對信用保證依賴度較高。相較之下，澳洲、印度等地區多為大型企業，與銀行往來穩定，對信保需求相對有限。

在既有新南向架構外，僑委會正研議推動「新東向」，作為下一階段重點政策方向，協助臺商拓展美國市場。

目前仍在規劃階段，內部評估是否比照新南向模式，建立專屬信用保證機制。相較於關稅專案屬短期救急，「新東向」將定位為配合供應鏈重組與台美經貿發展的中長期策略。

隨基金淨值規模邁向30億元，海外信保基金未來可撐起300億元授信量能，海外信保基金有望從單一信用保證機構，轉為放大授信動能的政策平台。

在新南向穩定基本盤、新東向布局未來的雙軌策略下，海外信保基金將逐步成為臺商因應全球經貿變局的重要金融支柱。