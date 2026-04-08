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台幣升值10%壓力測試 中華信評：壽險業準備金水準難抵禦

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金管會推出壽險業匯率新制今年上路，中華信評研究指出，此監管變革將重塑壽險業者管理外匯風險的方式。短期匯率避險工具使用減少，長期資本強化活動則增加。應有助於提升業者財報獲利穩定性。不過，在新台幣升值10%的壓力測試下顯示，壽險業的外匯價格變動準備金尚不足以抵禦嚴重匯率波動。

金管會2025年12月底提出匯率會計新制，AC（按攤銷後成本衡量之金融資產）項下債券投資部位採匯率攤銷評價法，另於今年2月修正外匯價格變動準備金四桶金制度，助壽險業強化抵禦匯率風險。

中華信評發布「台灣壽險業：在外匯相關新制實施後風險仍將持續」報告指出，近期監管變革將重塑壽險業者管理外匯風險的方式。匯率會計新制雖然降低帳面獲利變動幅度，卻也導致複雜程度升高。

中華信評的壓力測試顯示，在市場波動情況下，財務紀律較為強健的壽險公司與優先考量短期獲利的壽險公司間的信用差距可能將逐漸擴大。穩健的資產負債管理將有助因應市場波動並維持資本韌性，不過透過大幅減少避險以優先追求短期獲利表現的壽險公司可能會面臨較大的獲利波動，資本緩衝空間亦將變得薄弱。

中華信評壓力測試評估壽險業因應不同新台幣升值幅度的能力，並將2025年的避險部位與準備金水準納入考量，壓力測試顯示截至2025年底時的準備金可提供約7.6%的新台幣升值緩衝空間。至於目前的準備金水準不足以完全吸收新台幣升值10%的衝擊，恐將對壽險業者獲利造成負面影響。在避險比率分別為50%、40%以及20%的情況下，資產報酬率（ROA）將分別下降0.4%、0.9%與1.5%。債券的新匯率會計處理方式則可望使前述情境下的ROA下滑幅度減少約50%。

金管會 財報 壽險業

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