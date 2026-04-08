東協布局最廣 國泰世華獲頒海外信保基金績效卓越獎

國泰世華銀行長期陪伴台灣企業拓展海外市場，持續以兼具便利性與專業性的金融服務支援企業邁向國際，8日獲財團法人海外信用保證基金頒發「績效卓越獎」，肯定國泰世華長期投入海外信用業務，並以實際行動支持台商布局全球的卓越表現。

國泰世華持續發揮創新與整合能力，透過深化同仁專業培訓，並結合政府政策方向與產業發展趨勢，逐步建構涵蓋環球金融、永續授信、薪轉服務及社會責任融資等多元產品架構，協助企業因應不同發展階段的需求。除運用專業金融能力支援企業成長外，國泰世華在企業金融及海外布局營運上，亦以在地化經營、綠色金融與數位轉型為三大主軸，持續推動海外據點發展。

截至目前，國泰世華已於全球11個國家及地區設有67個海外營業或辦事處據點；在東協11國中，於9國設立分支機構，為台資銀行中於東協布局最廣的銀行之一。憑藉綿密的海外服務網絡，國泰世華能提供更即時、貼近在地市場需求的金融服務，協助企業穩健推進海外布局。同時，國泰世華亦積極與中小信保合作，透過海外信用保證機制，協助客戶海外營運布局、資金周轉以及資本投資等用途，此次獲海外信用保證基金頒發「績效卓越獎」，也再次展現國泰世華在支持企業國際發展上的深厚實力與成果。

在商品與服務面向，國泰世華觀察到企業於海外布局時，面臨跨境資金流動頻繁且管理需求複雜的挑戰，因此以企業網路銀行為核心，打造一站式跨境金融服務平台。企業客戶可透過電腦、平板或手機等裝置，以單一帳號整合管理海內外主體及關係企業帳戶，快速查詢存款餘額與交易明細，並辦理台外幣匯付款、貿易融資、供應鏈融資及財富管理等多元業務，大幅提升跨境營運效率。

同時，國泰世華亦提供完善的跨境資金管理解決方案，協助企業即時掌握全球資金動態，提升資金調度彈性，並透過跨境貸款與多幣別支付服務，滿足不同營運場景需求。在跨境支付方面，推出台幣匯（Cathay TWD Payment）、全球匯（Cathay Global Pay）及速匯通（Cathay Express Wire）等產品，有效改善傳統跨境支付成本偏高、效率不佳及匯率波動風險等痛點。

面對台灣企業加速布局海外市場的長期趨勢，國泰世華強調，將持續拓展國際據點，結合海內外服務網絡與數位金融能力，進一步協助企業強化跨境營運效率。除兼顧資產效率與授信品質，國泰世華也將持續於各市場舉辦說明會及各類論壇，並結合外部專業機構資源，打造融合金融服務與專業顧問支持的平台，成為台灣企業邁向國際的重要夥伴。